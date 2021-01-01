منذ شهرين تقريبًا طرحت فيات تصويتًا رسميًا لعملائها لاختيار اسم لسيارة كروس أوفر جديدة مخصصة لأسواق أمريكا اللاتينية، واستمر التصويت شهرًا كاملاً كان على العملاء فيه الاختيار بين pulse، TUO ، DOMO، ليفوز اسم Pulse بأكبر عدد من الأصوات وتقرر الصانعة الإيطالية اختياره ليكون اسم سيارتها الجديدة.
وبعد أن كشفت فيات عن صور خارجية للسيارة، تقدم الآن صورًا للمقصورة، لنجد أنها خضعت لتغيرات قليلة قارنةً بالسيارتين أرجو وكرونوس، فهي تجمع بين مجموعة عدادات رقمية بالكامل مقاس 7 بوصات وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة لنظام المعلومات والترفيه. يعمل هذا الأخير على أحدث برنامج Uconnect المطبق في شاحنة البيك أب Toro حيث يتم ترتيب الشاشة في الوضع الرأسي بينما تحصل Pulse على إعداد أفقي تقليدي.
بالمقارنة مع أرجو وكرونوس، فإن Pulse القادمة ستحتوي على أدوات تحكم مناخية مختلفة إلى جانب زر رياضي أحمر على عجلة القيادة. في البيان الصحفي الصادر عن السوق البرازيلية، قالت شركة فيات إنها طورت أنسجة وأقمشة جديدة جنبًا إلى جنب مع الدهانات والتشطيبات الخاصة لتمييز طرازها القادم.
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التعليقات على فيات تكشف عن التصميم الداخلي للكروس أوفر بولس
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