

فيات تكشف عن التصميم الداخلي للكروس أوفر بولس فيات تكشف عن التصميم الداخلي للكروس أوفر بولس

منذ شهرين تقريبًا طرحت فيات تصويتًا رسميًا لعملائها لاختيار اسم لسيارة كروس أوفر جديدة مخصصة لأسواق أمريكا اللاتينية، واستمر التصويت شهرًا كاملاً كان على العملاء فيه الاختيار بين pulse، TUO ، DOMO، ليفوز اسم Pulse بأكبر عدد من الأصوات وتقرر الصانعة الإيطالية اختياره ليكون اسم سيارتها الجديدة.



وبعد أن كشفت فيات عن صور خارجية للسيارة، تقدم الآن صورًا للمقصورة، لنجد أنها خضعت لتغيرات قليلة قارنةً بالسيارتين أرجو وكرونوس، فهي تجمع بين مجموعة عدادات رقمية بالكامل مقاس 7 بوصات وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة لنظام المعلومات والترفيه. يعمل هذا الأخير على أحدث برنامج Uconnect المطبق في شاحنة البيك أب Toro حيث يتم ترتيب الشاشة في الوضع الرأسي بينما تحصل Pulse على إعداد أفقي تقليدي.



بالمقارنة مع أرجو وكرونوس، فإن Pulse القادمة ستحتوي على أدوات تحكم مناخية مختلفة إلى جانب زر رياضي أحمر على عجلة القيادة. في البيان الصحفي الصادر عن السوق البرازيلية، قالت شركة فيات إنها طورت أنسجة وأقمشة جديدة جنبًا إلى جنب مع الدهانات والتشطيبات الخاصة لتمييز طرازها القادم.

وسيتم طرحها للبيع في البرازيل في الأشهر المقبلة مع اختيار محركين، وحدة ثلاثية الأسطوانات بسعة 1 لتر مع شاحن تربو بقوة 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 196 نيوتن متر، ومحرك سعة 1.3 لتر بقوة 109 أحصنة وعزم دوران يبلغ 139 نيوتن متر. سيعمل الأول مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، بينما سيتم توصيل الأخير إما بخمس سرعات يدوي أو ناقل حركة متغير باستمرار.لم يتم الكشف عن تفاصيل التسعير، لكن التخمينات تشير إلى أن الأسعار ستبدأ من 15600 دولار وتصل إلى 21500 دولار.



