

وكالة الاستخبارات الأمريكية تعلن عن حيلة بسيطة لتجنب اختراق آيفون وأندرويد وكالة الاستخبارات الأمريكية تعلن عن حيلة بسيطة لتجنب اختراق آيفون وأندرويد

كشف خبراء الأمن الإلكتروني في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA عن حيلة بسيطة وذكية يمكنها حماية جميع هواتف آيفون وأندرويد وحفظ ملفاتهم المهمة وبياناتهم الشخصية.



وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن السيناتور الأمريكي أنجوس كينج العضو بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تشرف على وكالتي المخابرات المركزية CIA والأمن القومي الأمريكتين، قرر مشاركة مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد حيلة بسيطة يمكنها حمايتهم من الاختراق.



وتعد الحيلة التي يمكن أن تنقذ هواتف آيفون وأندرويد عبارة عن غلق الهاتف وفتحه مرة أخرى، أى إعادة تشغيل الهاتف، على الأقل لمرة واحدة فى الأسبوع.

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وفقا لوكالة أسوشييتد برس فإن الهاكرز في الوقت الحالي لا يقومون باختراق الهواتف من خلال الطرق المعتادة وهي إرسال روابط غريبة لفتحها، وإنما أصبح الآن بث برمجيات خبيثة من بعد لا يستطيع المستخدم رؤيتها أساسا.وتعمل حيلة إعادة تشغيل الهاتف على حماية هواتف المستخدمين والحفاظ على ملفاتهم المهمة من الاختراق، حيث يقوم الهاكرز باستخدام قرصنة مؤقتة للذاكرة تقوم بالالتصاق حول الأنظمة الأساسية لتشغيل هواتف آيفون وأندرويد وتظل كامنة دون علم المستخدم.وعند غلق الهاتف وفتحة مرة أخرى أو إجراء عملية إعادة تشغيل للهاتف تزول هذه الروابط الغير المرئية والملتصقة بأنظمة حماية هاتفك والتي تقوم بفتح وتحميل ملفاتك والتجسس على معلماتك الشخصية مثل برنامج بيجاسوس الذي ظهر مؤخرا واخترق هواتف المستخدمين دون علمهم .