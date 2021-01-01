

خطر جديد يهدد جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد.. خطر جديد يهدد جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد..

تفاجأ مستخدمو هواتف آيفون مؤخرا بتصاعد عدد الثغرات التي تخترق شبكة الواى فاى على هواتفهم، وهو الأمر الذى يعد غريبا على مستخدمي الهواتف الأكثر أمانا في العالم، واليوم كشف تقرير جديد من أن هناك خطر أمني كبير يؤثر حاليا على جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد.



وبحسب موقع مجلة فوربس الأمريكية فإن هناك عدد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني، قد اكتشفوا أن هناك ثغرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأن شركة آبل على علم بها منذ شهر مارس الماضي، ولكن لم تقم الشركة بحلها للمستخدمين.



وأوضح الباحث الأمني Saar أن جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد معرضون لخطر الاختراق بسبب هذه الثغرة، حيث تسبب الثغرة تلف في الذاكرة مما يعني أن المخترقين يمكنهم استخدامها لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على آيفون وآيباد .

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ونظرًا لأن شركة آبل لم تدرج حتى إصلاح اختراق ثغرة شبكة الواى الفاى الخطير بشكل متزايد والذي يوجد في iOS 14.7.1 ولكنه يوضح هذا الخلل على وجه التحديد ، مما يشير إلى أن الشركة تعتبره خطرًا واضحًا وقائمًا.وفقا للمجلة فإن تحديث iOS 14.7.1 يعني أن تثبيته على هواتف آيفون وآيباد أصبح تحديثًا أكثر أهمية مما كان عليه بالفعل، بالإضافة إلى النقص النسبي في الأخطاء الموجودة في الاختبار المبكر ، لا يوجد عذر للتأخير، حيث يجب على كل مستخدم آيفون وآيباد الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج وتثبيت التحديث.ومنذ أيام، أصدرت شركة آبل الأمريكية تحديثا جديدا لمستخدميها خاصة هواتف آيفون وأجهزة آيباد ذات الإصدارات الأحدث، وهو تحديث iOS 14.7.1 والذي يعالج كل مشكلات الثغرات الأمنية التي تكررت فى الفترة الأخيرة.ويعد تحديث iOS 14.7.1 هو تحديث طارئ لكل مستخدمي هواتف آيفون وآيباد ذات الإصدارات الأحدث ويعالج عددا من المشكلات منها ثغرة IOMobileFrameBuffer التي تضر بشاشة آيفون، وتسمح بالتسبب فى عدد من المشكلات للمستخدمين.