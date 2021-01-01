

تويتر يرصد مكافأة لأى مستخدم يستطيع تصحيح خوارزميات التحيز العنصري تويتر يرصد مكافأة لأى مستخدم يستطيع تصحيح خوارزميات التحيز العنصري

رصد موقع Twitter تويتر مكافأة قدرها 3500 دولارا أمريكيا لأى مستخدم يستطيع اكتشاف الأخطاء الخاصة بالتحيز العنصرى الموجود في خوارزميات اقتصاص الصور، بدلاً من الدفع للباحثين الذين يكشفون عن المشكلات الأمنية في الموقع.



وبحسب موقع Engadget فإن موقع تويتر، وعد في شهر أبريل الماضي بدراسة الأضرار غير المقصودة والمحتملة التي تنتج عن خوارزمياته، في نظام اقتصاص الصور والتي قد ينتج عنها تحيز عنصرى ضد أصحاب البشرة الداكنة.



وأوضح تويتر أن الخوارزميات التي تعتمد أساسا على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تميل إلى التركيز على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة في الصور، تسبب انتقادا كبيرا للموقع في حين أنها تكون غير مقصودة وناتجة فقط عن مشكلة في لخوارزميات المستخدمة.

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وبدأ استخدام خوارزميات اقتصاص الصور وغيرها في موقع تويتر منذ عام 2018 في محاولة للتركيز على الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام من الصور في المعاينات، إلا أنها مع الوقت أثبتت احتوائها على عدد من الأخطاء منها التحيز العنصرى.وفي بيان له أكد تويتر أنه قد تمت مشاركة الأسلوب المتبع والخاص بتويتر في تحديد التحيز العنصري في خوارزمية البروز واقتصاص الصور .واضاف البيان أن تويتر جعل الكود الخاص بالموقع متاحًا لأي شخص يستطيع إعادة إنتاج هذا العمل على أن يعالج المشكلات المجودة في الخوارزميات منخلال تحديد الأضرار المحتملة لهذه الخوارزمية.وشدد تويتر على أن هذه المسابقة التي رصدها تعد أول منافسة لمكافأة التحيز الخوارزمي في مجال التطبيقات والتكنولوجيا وتقدم جوائز نقدية تصل إلى 3500 دولار.وكتب رومان شودري ، مدير فريق الشفافية والمساءلة والتعلم الآلي في تويتر ، في تغريدة له على الموقع أن الشركة تدير المسابقة لانها تعتقد يجب مكافأة الناس على تحديد هذه المشكلات ، حيث أن الموقع لا يستطيع حلها بمفرده .وسيتم الإعلان عن الفائزين في ورشة عمل تسمى DEF CON AI Village والتي يستضيفها تويتر يوم 8 أغسطس القادم، مع مكافآت نقدية تصل ل3500 دولار لمن يستطيع إيجاد وتصحيح أخطاء الخوارزميات.