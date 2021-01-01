

أسعار و مواصفات بريليانس V6 موديل 2021 أسعار و مواصفات بريليانس V6 موديل 2021

تنتمي النسخة بريليانس V6 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، و تقدم السيارة داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات و هم، DELUXE و GRAND DELUXE، و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات FLAGSHIP.



مواصفات السيارة بريليانس V6 موديل 2021



زودت بريليانس V6 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات.



أما عن قدرات التسارع و بهذه القدرات الفنية، فتنطلق النسخة بريليانس V6 موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود 7.5 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وسائل الامن و السلامة لـ بريليانس V6 موديل 2021تضم السيارة باقة من وسائل الامن و السلامة باختلاف الفئات المطروحة و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مرايات جانبية كهربائية، مع برنامج التوازن الالكتروني ESP، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لمساعدة قائد المركبة على الاصطفاف، ونظام التحذير عند التصادم، بالإضافة إلى زر إيقاف و تفعيل المحرك، و ستائر هوائية جانبية مع كاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز.تصميم و تجهيزات بريليانس V6 موديل 2021تأتي السيارة بريليانس V6 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4620 مم، و عرض يقدر بـ 1922 مم، و 1734 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 455 لتر، بينما تضم من الداخل مقود حركة متعدد المهام، و عدد 4 مكبرات صوتية تصل إلى 6 للفئة كاملة التجهيز، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10.4 بوصة، مع مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED.أسعار بريليانس V6 موديل 2021 في مصرالفئة الأولى أوتوماتيك موديل DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 320.900 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GRAND DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.900 جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 369.900 جنيه.



