أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 1 أغسطس

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أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 1 أغسطس

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد ١ أغسطس 2021، حالة من الثبات في الأسعار.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة، ويتراوح جريب فروت بين ٥ و٨ جنيهات، والبرتقال الصيفي ٢.٥٠ و٤ جنيه وكانتلوب ٣ و٦ جنيه وشمام ما بين ٣ و٥ جنيهات للكيلو ومانجو عويس بـ١٥ إلى٣٠ جنيها للكيلو وعنب بناتى أصفر من ٦ إلى ٩ جنيهات وعنب بناتي أحمر ٦ إلى ٩ جنيهات.

ووصل سعر التفاح المصري بين ١١ إلى ١٧ جنيهًا، وعنب أسود ما بين ١٢ و١٨ جنيهًا، وبطيخ (4 : 6كيلو) بين ٢١ و٢٦ جنيها، وخوخ بلدى عريشي بلغ سعرها من ٧ إلى ١١ جنيهًا

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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