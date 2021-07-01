

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 1 أغسطس أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 1 أغسطس

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد ١ أغسطس 2021، حالة من الثبات في الأسعار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة، ويتراوح جريب فروت بين ٥ و٨ جنيهات، والبرتقال الصيفي ٢.٥٠ و٤ جنيه وكانتلوب ٣ و٦ جنيه وشمام ما بين ٣ و٥ جنيهات للكيلو ومانجو عويس بـ١٥ إلى٣٠ جنيها للكيلو وعنب بناتى أصفر من ٦ إلى ٩ جنيهات وعنب بناتي أحمر ٦ إلى ٩ جنيهات.



ووصل سعر التفاح المصري بين ١١ إلى ١٧ جنيهًا، وعنب أسود ما بين ١٢ و١٨ جنيهًا، وبطيخ (4 : 6كيلو) بين ٢١ و٢٦ جنيها، وخوخ بلدى عريشي بلغ سعرها من ٧ إلى ١١ جنيهًا