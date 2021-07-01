سجل الجنيه المصرى نجاحات عدة خلال السنوات وتمكن من التعافى بقوة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، خاصة أمام الدولار الأمريكي، وهو ما أكده تقرير لمجلس الوزراء.
وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصرى يقدم أداء قوى أمام العملات الرئيسية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى مكنت الاقتصاد الوطنى من مواجهة التحديات والصدمات، ومنحت العملة المحلية صمود أمام العملات.
وأشار فى تصريحات خاصة، أن القاهرة نجحت من خلال الإصلاحات الاقتصادية فى تبنى رؤى مكنتها من الصمود أمام جائحة كورونا وكذلك ارتفاع الجنيه أمام العملات، فى ظل تراجع لعملات كثير من الاقتصاديات الناشئة.
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التعليقات على لماذا نجح الجنيه المصري في الصمود خلال السنوات الأربع الماضية؟
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