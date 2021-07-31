

باحثون: فئران التجارب تساعد في محاربة السمنة باحثون: فئران التجارب تساعد في محاربة السمنة

تمكن باحثون أمريكيون في جامعة ولاية بنسلفانيا، من اكتشاف قدرة فئران التجارب على التخلص من الدهون الزائدة من خلال الغدد الدهنية، التي تساعد في محاربة السمنة.



وأكدت الباحثون، أن التجارب التي أجريت على مرض السكري، كانت من خلال حقن الحيوانات بنواقل فيروسية، مما أدى إلى زيادة مستوى بروتين TSLP في أجسامهم، ولاحظ العلماء أن هذا لم يقلل فقط من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الفئران، بل ساعدهم أيضًا على إنقاص الوزن، وذلك ولك وفقا لما نشرته مجلة "سينس".



وأشار الباحثون، إلى استمرار وزن المجموعة الضابطة من القوارض في الزيادة، وانخفاض وزن الفئران مع زيادة TSLP من 45 إلى 25 جرامًا في أقل من شهر، وفي الوقت نفسه، كان لديهم انخفاض في كمية الدهون الحشوية في تجويف البطن، والتي تعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، ووكذلك تبين في القوارض مع TSLP، عادت مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا إلى وضعها الطبيعي، وانخفض خطر الإصابة بالكبد الدهني.

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وأضاف الباحثون، أن فرو فئران TSLP أكثر لمعانًا من غيرها، مؤكدين أن الفئران تعرق الدهون، كما اتضح، كان شعر هذه الفئران يحتوي في الواقع على دهون.وأوضح العلماء، أن مؤلفي العمل يمكن أن يؤثر العلاج المطور على الشخص بنفس الطريقة، وسيتمكن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من التخلص من الوزن الزائد عبر الجلد في المستقبل.