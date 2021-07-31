

سمك السلمون يتعرض لحروق فى نهر كولومبيا بأمريكا سمك السلمون يتعرض لحروق فى نهر كولومبيا بأمريكا

فى فيديو صادم، تم نشر مقطع مصور لأسماك من نوع "السلمون"، في مياه المحيط الهادئ، ويظهر على جسدها طفح جلدي وحروق، ونشرت منظمة "ريفير كيبر" البيئية، غير الربحية الفيديو الصادم، وهي تحترق تحت المياه، مشيرة إلى أن السبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط، حيث بلغت 21 درجة مئوية.



وكشفت المنظمة أنه تم التقاط الفيديو، فى 16 يوليو الماضى، على نهر "ليتل وايت"، وهو جزء بطول 19 ميلًا من نهر كولومبيا في ولاية واشنطن الأمريكية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



ويظهر الفيديو الأسماك وعليها ما يشبه الحروق، وفطريات بيضاء انتشرت في جميع أنحاء جسدها، وبدأ جلد بعض الأسماك في الذوبان والتسلخ بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت شمال غرب المحيط الهادئ في الشهر الماضي، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة النهر وذوبان جزء منه.

ومن جهته قال بريت فاندين هيوفيل، المدير التنفيذي لمنظمة "ريفير كيبر"، إن الأسماك كانت تسبح في أعلى النهر من المحيط عندما غيرت مسارها فجأة، وشبهها بالهروب من "مبنى محترق"، مشيرا إلى أنها تسبح في مياه ساخنة قاتلة بلغت درجة حرارتها أكثر من 21 درجة، وهي أعلى من درجات الحرارة التي حددها قانون المياه النظيفة، الذي يحظر ارتفاع درجة حرارة نهر كولومبيا بما يزيد عن 20 درجة مئوية.وتابع: "من المحتمل أن السلمون كانت في طريقها إلى التبويض، ولكنها لن تكون قادرة على ذلك بسبب الإجهاد الحراري الذي يؤدي إلى نفوقها".وأكد فاندين، أن "الحادث تجاوز موجة الحر، وتفاقم بسبب العديد من السدود التي أعاقت تدفقات المياه عبر ولاية واشنطن وما وراءها لعقود، وبالتالي زادت درجة حرارة المياه".



