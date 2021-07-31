سمك السلمون يتعرض لحروق فى نهر كولومبيا بأمريكا

فى فيديو صادم، تم نشر مقطع مصور لأسماك من نوع "السلمون"، في مياه المحيط الهادئ، ويظهر على جسدها طفح جلدي وحروق، ونشرت منظمة "ريفير كيبر" البيئية، غير الربحية الفيديو الصادم، وهي تحترق تحت المياه، مشيرة إلى أن السبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط، حيث بلغت 21 درجة مئوية.
وكشفت المنظمة أنه تم التقاط الفيديو، فى 16 يوليو الماضى، على نهر "ليتل وايت"، وهو جزء بطول 19 ميلًا من نهر كولومبيا في ولاية واشنطن الأمريكية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
ويظهر الفيديو الأسماك وعليها ما يشبه الحروق، وفطريات بيضاء انتشرت في جميع أنحاء جسدها، وبدأ جلد بعض الأسماك في الذوبان والتسلخ بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت شمال غرب المحيط الهادئ في الشهر الماضي، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة النهر وذوبان جزء منه.
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