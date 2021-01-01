ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، موفد الجزيرة شيرين أبو عاقلة، عبر شاشة قناة الجزيرة، ولكن هذه المرة من داخل مصر، وهو ما أثار عديد من التساؤلات حول إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة مرة أخرى، بعد سنوات من الغلق.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر حقيقة تلك الصورة المنتشرة، مؤكدًا إن ظهور موفدة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، من داخل مصر جزء من تصوير برنامج وثائقي تعده القناة القطرية تحت مسمى "على ضفاف النيل"، والذي بدأ تصوير حلقاته من دول المنبع وينتهي بالتصوير داخل دول مصر والسودان.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن موفدة قناة الجزيرة القطرية موجودة في مصر بعلم من السلطات المصرية، وبتنسيق مسبق بين الحكومتين المصرية والقطرية، مشيرًا أن الأمر ليس له أي علاقة بإعادة فتح مكتب القناة في مصر.
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التعليقات على مصدر رسمي يوضح .. هل عاد مكتب الجزيرة للعمل في مصر؟
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