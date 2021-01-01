مصدر رسمي يوضح .. هل عاد مكتب الجزيرة للعمل في مصر؟



مكتب الجزيرة للعمل في مصر مكتب الجزيرة للعمل في مصر

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، موفد الجزيرة شيرين أبو عاقلة، عبر شاشة قناة الجزيرة، ولكن هذه المرة من داخل مصر، وهو ما أثار عديد من التساؤلات حول إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة مرة أخرى، بعد سنوات من الغلق.



وفي هذا الصدد، كشف مصدر حقيقة تلك الصورة المنتشرة، مؤكدًا إن ظهور موفدة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، من داخل مصر جزء من تصوير برنامج وثائقي تعده القناة القطرية تحت مسمى "على ضفاف النيل"، والذي بدأ تصوير حلقاته من دول المنبع وينتهي بالتصوير داخل دول مصر والسودان.



وأوضح المصدر في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن موفدة قناة الجزيرة القطرية موجودة في مصر بعلم من السلطات المصرية، وبتنسيق مسبق بين الحكومتين المصرية والقطرية، مشيرًا أن الأمر ليس له أي علاقة بإعادة فتح مكتب القناة في مصر.

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وأشار المصدر إلى أن السلطات المصرية سمحت لموفدة قناة الجزيرة القطرية، بالظهور من داخل مصر كبادرة مصرية لإثبات حسن النوايا خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وذلك بعد عودة العلاقات بين البلدين.كان سامح شكري، وزير الخارجية، قال إن العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة، كما أن لجان المتابعة تجتمع بشكل دوري وتراجع كل الملفات التي كانت لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، وهناك تبادل للزيارات بين وزراء الخارجية وتبادل الخطابات على مستوى القيادات.وأضاف "شكري" في تصريحات تليفزيونية في وقت سابق، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئناف علاقات طبيعية بين مصر وقطر، كما أن التمثيل الدبلوماسي عاد مرة أخرى بين البلدين وتم تسمية سفراء جدد في القاهرة والدوحة.وأوضح شكري أن هذا مؤشر على رغبة لعودة العلاقات المصرية القطرية إلى طبيعتها وهذا له خصوصيته، كما أن مصر تسعى إلى عودة العلاقات مع أشقائها العرب.