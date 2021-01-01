مصر تتضامن مع تركيا في مواجهة حرائق الغابات

أكدت وزارة الخارجية المصرية، السبت، تضامنها مع الشعب التركي في مواجهة تداعيات حرائق الغابات المندلعة في عدد من المناطق في تركيا.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك: "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا".
وأضافت: "وإذ تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".
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