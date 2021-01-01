مصر تتضامن مع تركيا في مواجهة حرائق الغابات



حرائق الغابات حرائق الغابات

أكدت وزارة الخارجية المصرية، السبت، تضامنها مع الشعب التركي في مواجهة تداعيات حرائق الغابات المندلعة في عدد من المناطق في تركيا.



وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك: "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا".



وأضافت: "وإذ تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

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واندلعت حرائق الغابات في تركيا، الأربعاء، وأسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل وإصابة أشخاص، ودفعت السلطات إلى إخلاء القرى والفنادق.وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية، السبت، أن فرق الإطفاء تعمل جاهدة لإخماد ألسنة اللهب لليوم الرابع، حيث ارتفع عدد القتلى جرّاء الحرائق التي اجتاحت جنوب البلاد إلى ستة.وقال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي على تويتر إن عشرة حرائق لا تزال مشتعلة وتمت السيطرة على 88 أخرى منذ الأربعاء.ويحاول محققون معرفة ما إذا كانت بعض الحرائق مفتعلة.