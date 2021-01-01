قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، في تصريحات لمصراوي، إن البنك سيصدر أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة (البوليمر) في شهر نوفمبر المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع اليوم على عينات من البنكنوت الجديد الذي ستصدر في مطلع شهر نوفمبر القادم خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان اليوم.
وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس إلى خطوات إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.
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التعليقات على تفاصيل أول عملة بلاستيكية تصدر في مصر
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