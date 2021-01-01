تفاصيل أول عملة بلاستيكية تصدر في مصر

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قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، في تصريحات لمصراوي، إن البنك سيصدر أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة (البوليمر) في شهر نوفمبر المقبل.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع اليوم على عينات من البنكنوت الجديد الذي ستصدر في مطلع شهر نوفمبر القادم خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان اليوم.



وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس إلى خطوات إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

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وأوضح المهندس خالد فاروق لمصراوي أن المركزي استقر على بعض النماذج لشكل ورقة 10 جنيهات البلاستيكية لتكون أول عملة تصنع من مادة البوليمر في مصر.وأضاف أن المركزي سيصدر فئة 20 جنيهًا البلاستيكية ولكن في وقت آخر سيحدد بعد إصدار فئة 10 جنيهات.وأكد فاروق أن العملة البلاستيكية من فئة 10 جنيهات لن تلغي نفس الفئة من العملات الورقية بل ستكون الفئتان متوفرين في السوق.وقال وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد في تصريحات سابقة لمصراوي إن العملة تصنع من مادة (البوليمر) وهي ليست بلاستيكية ولكن قريبة الشبه من البلاستيك مثل العملات المتداولة في بعض الدول الأوروبية.وتتميز العملات البلاستيكية بمواصفات أكبر مقارنة بالعملة الورقية مثل طول فترة عمرها الافتراضي، وهي ليست سريعة التلف أو التشوه، وكذلك من الصعب تزويرها، فضلا عن أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وفقًا لفاروق.وأضاف أن ماكينة الطباعة الجديدة تحتوي على 4 خطوط إنتاج وهي الأكبر في مصر، وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.