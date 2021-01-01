عمل ماسك ماء الورد والنشا لبشرة ناضرة

يستخدم الجيلاتين في العديد من الأشياء ومنها الأطعمة، ومستحضرات التجميل، وبعض الأدوية، كما يحتوي الجيلاتين على الكولاجين الذي تحتاج إليه البشرة بشكل كبير، والعديد من الفوائد التي تساعد على نضارة البشرة.
ماسك الجيلاتين وماء الورد
محتويات
جيلاتين.
1/2 كوب عصير ليمون.
ثمرة من اختيارك.
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