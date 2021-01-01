عمل ماسك ماء الورد والنشا لبشرة ناضرة

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ماسك ماء الورد والنشا

يستخدم الجيلاتين في العديد من الأشياء ومنها الأطعمة، ومستحضرات التجميل، وبعض الأدوية، كما يحتوي الجيلاتين على الكولاجين الذي تحتاج إليه البشرة بشكل كبير، والعديد من الفوائد التي تساعد على نضارة البشرة.



ماسك الجيلاتين وماء الورد
محتويات

جيلاتين.
1/2 كوب عصير ليمون.
ثمرة من اختيارك.

طريقة الاستخدام

يُقشر الخيار مع الاستمرار في البذور ، ثم يُهرس للحصول على قوام عجين ناعم.

يمزج الجيلاتين مع عصير الليمون في وعاء صغير.

يمزج كلاهما معًا ، ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
يوضع الخليط على الجلد باستخدام الأصابع أو فرشاة المكياج ، ويترك لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

تقشر ماسك الجلد، يشطف الجلد بالماء البارد ، يجفف برفق.

المصدر: elbalad

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