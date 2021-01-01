لعمل حواوشي بالسجق وبالعيش الشامي .. تعرفي علي الطريقة



لعمل حواوشي بالسجق وبالعيش الشامي لعمل حواوشي بالسجق وبالعيش الشامي

قدمت الشيف نورهان ميشيل، طريقة عمل حواوشي السجق بالعيش الشامي والجبنة الشيدر، من خلال برنامج «سفرة دايمة» المذاع على قناة صدى البلد.



خلطة الحواوشي



كيلو سجق مفروم وجزر مبشور وثوم وشطة وكمون وملح وبهرات سجق وهريسة وبصل مكعبات صغيرة وخضروات حسب الرغبة.

قد يعجبك أيضا...

الطريقةتوضع المكونات وتخلط جيدًا وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل، ويوضع بعدها الخليط في العيش الشامي مع إضافة الجبن الشيدر، ثم تشوح في الزيت أو السمن.طريقة عمل حواوشي السجق بالعيش الشامييعاني الأفراد في الحجر المنزلي الصحي بسبب فيروس كورونا من الملل؛ لذلك يجب عليك تسلية وقت الفراغ بتعلم وجبات غذائية جديدة وصحية.. لذلك سنقدم لكي طريقة عمل العيش الشامى في المنزل بأقل تكلفة.مقادير العيش الشاميكيلو دقيق3 ملاعق كبيرة سكرملعقة صغيرة ملح2 ملعقة كبيرة لبن بودرملعقة كبيرة خميرة جافة2 كوب ونصف ماء دافئ أو حسب حاجة العجينةطريقة تحضير العيش الشامي- يخلط الدقيق مع السكر والملح واللبن البودر والخميرة الجافة ثم يضاف الماء الدافئ وتعجن العجينة جيدا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء.- تغطى العجينة وتترك فى مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تتخمر و يتضاعف حجمها.- تكور العجينة الى كور بالحجم المرغوب وترص فى صينية مرشوشة بقليل من الدقيق تغطى وتترك فى مكان دافئ لمدة نصف ساعة لترتاح.- تفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق إلى أرغفة وتترك لترتاح قليلا.- تسخن صينية الخبز فى فرن ساخن جدا ثم تخرج ويرص فيها العيش وهى ساخنة وتدخل إلى الفرن إلى أن ينتفخ العيش ويحمر.