طريقة عمل طاسة السجق بالجبن بطريقة شهية

طاسة السجق بالجبن من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص مما يدفع كثيرين إلي شرائها و تناولها في المطاعم نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم و المختلف عن غيرها من الأطباق الأخري.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طاسة السجق بالجبن بأقل المكونات و أسهل الخطوات.
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