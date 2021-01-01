طريقة عمل طاسة السجق بالجبن بطريقة شهية



طاسة السجق بالجبن طاسة السجق بالجبن

طاسة السجق بالجبن من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص مما يدفع كثيرين إلي شرائها و تناولها في المطاعم نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم و المختلف عن غيرها من الأطباق الأخري.





قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طاسة السجق بالجبن بأقل المكونات و أسهل الخطوات.





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مقادير طاسة السجق بالجبنسجق شرقي متقطعبصل شرايحثوم مفرومفلفل أخضر وألوان شرايحفلفل أسودملحكمونجبنه مودزاريلا وشيدر ورومي مبشورةطريقة تحضير طاسة السجق بالجبن- يشوح البصل والثوم في الزيت- يضاف السجق والفلفل الألوان ويترك حتى تمام النضج- يتبل بالملح والفلفل والكمون ثم يضاف الجبن على الوجه وتغطى الطاسة حتى تذوب الجبن وتقدم