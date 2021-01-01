هل زيت الزيتون يستخدم لعلاج حب الشباب؟

ما لا تعلمه الكثير من النساء أن زيت الزيتون في علاج أي احمرار على الجلد حتى الذي يحدث نتيجة حب الشباب كما يساعد في فتح المسام وتطهيرها من الميكروبات.
نقدم لكم طريقة عمل وصفة زيت الزيتون لعلاج حب الشباب، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ boldsky”.
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مكونات وصفة زيت الزيتون
4-5 فصوص ثوم
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