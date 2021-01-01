هل زيت الزيتون يستخدم لعلاج حب الشباب؟

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زيت الزيتون

ما لا تعلمه الكثير من النساء أن زيت الزيتون في علاج أي احمرار على الجلد حتى الذي يحدث نتيجة حب الشباب كما يساعد في فتح المسام وتطهيرها من الميكروبات.

نقدم لكم طريقة عمل وصفة زيت الزيتون لعلاج حب الشباب، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ boldsky”.

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مكونات وصفة زيت الزيتون
4-5 فصوص ثوم

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون
افرمي الثوم جيدا ثم ضعيه على زيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً حتى يمتزجوا تماما.
ضعي وصفة زيت الزيتون على حب الشباب واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
يمكنك غسل وصفة زيت الزيتون بالماء البارد ثم ضع هذا مرتين في اليوم.

المصدر: boldsky

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