نصائح للتخلص من آلام الدورة الشهرية نهائيا



آلام الدورة الشهرية آلام الدورة الشهرية



تعاني أغلب النساء من الام الدورة الشهرية سواء قبل الزواج أو بعده مما يجعلهن يبحث عن طرق علاج مناسبة تساعد فى التخلص من الألم وعلاج هذه المشكلة.



نعرض لكم بعض النصائح التى تساعد في التخلص من الام الدورة الشهرية نهائيا، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic”.



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طرق علاج الام الدورة الشهرية



تناولي الإيبوبروفين بمجرد بدء النزيف أو التقلص للحصول على أفضل راحة، وينتمي الإيبوبروفين إلى فئة من العقاقير تسمى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات وهى من المسكنات التى تقلل من إنتاج البروستاجلاندين.

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أما إذا كنتي لا تستطيعن تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، يمكنك تناول مسكن آخر للألم مثل عقار الاسيتامينوفين.احرصي على وضع وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن على أسفل ظهرك أو البطن.احصلي على قسط من الراحة عند الحاجة.تجنبي تناول الأطعمة التي تحتوي على الكافيين وابتعدي عن التدخين وشرب الكحول.احرصي على تدليك أسفل الظهر والبطن أو عمل مساج.احرصي على ممارسة الرياضة وأن تجعلي التمارين جزءًا من روتينك الأسبوعي لأنه يمنع التقصلات، وعادة تعاني النساء اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام من آلام أقل في الدورة الشهرية.إذا لم تعالج هذه الخطوات الألم ، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية طلب الأدوية لك ، بما في ذلك الإيبوبروفين أو دواء آخر مضاد للالتهابات بجرعة أعلى متوفرة بدون وصفة طبية.أحد الأدوية التى يصفها الطبيب موانع الحمل الفموية لأن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الفموية تميل إلى الشعور بآلام أقل في الدورة الشهرية ولكن يجب استشارة الطبيب قبل أخذها.العلاجات البديلة لـ الام الدورة الشهرية ؟تحاول النساء اللواتي يعانين من فترات مؤلمة إيجاد طرق طبيعية للتعامل مع الألم. لم تكن الدراسات حول الطرق البديلة أو التكميلية قاطعة بشأن النتائج.تذكر أن معظم المكملات الغذائية لم تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام لعلاج الام الدورة الشهرية لدى السيدات، وتتضمن الطرق الأخرى التي قد تجدها مفيدة ما يلي:ممارسة رياضة اليوجا.الخضوع لجلسات تدليك .الوخز والعلاج بالابر.تمارين الاسترخاء أو التنفس.نصيحة: قبل أهذ أى عقار طبي يجب استشارة الطبيب واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أنه مناسب للحالة.