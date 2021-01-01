تعرف علي فعالية بذور الشيا على إنقاص الوزن



بذور الشيا بذور الشيا



بذور الشيا عنصر غذائي رائع يمكنك استهلاكه للمساعدة في تحقيق أهدافك و إنقاص الوزن، حيث يوصي الكثير من الخبراء و الأطباء ببذور الشيا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بشكل فعال.



لكن هل تساءلت يومًا عن فعالية بذور الشيا وكيف تساعد في إنقاص الوزن؟





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أكد موقع timesofindia، أن بذور الشيا هو نعناع مكسيكي ينتمي إلى عائلة النعناع وهو عبارة عن بذور سوداء صغيرة، بذور الشيا هي حبوب زائفة تؤكل مثل الحبوب الكاملة، فهي غنية بالكربوهيدرات وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات، تتمدد بذور الشيا عندما تتلامس مع السائل وتشكل هلامًا سميكًا.تستخدم بذور الشيا في أطباق مختلفة تهدف إلى إنقاص الوزن، حيث يتم دمجها في الحلويات ومشروب السموثي والعصائر واللبن الزبادي ودقيق الشوفان، يستهلك بعض الأشخاص ماء بذور الشيا كجزء من روتينهم اليومي لفقدان الوزن.هل بذور الشيا فعالة في إنقاص الوزن؟في الأشهر القليلة الماضية ، كان هناك الكثير من الضجيج حول بذور الشيا على وسائل التواصل الأجتماعي، يقال إن تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا كل يوم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن لأنه يحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بفقدان الوزن لأنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت.لكن الحقيقة هي أنه لا توجد أبحاث كافية لدعم هذه النظرية، هناك بعض الأبحاث التي أظهرت نتائج واعدة ، لكن لا توجد بيانات كافية لإثبات النظرية.هناك بحث من قبل المعاهد الوطنية للصحة يهدف إلى تحديد فعالية بذور الشيا، استهلكت مجموعة من 26 مشاركًا 35 جرامًا من دقيق الشيا يوميًا.تم تقسيم المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين، استهلكت مجموعة واحدة دقيق الشيا بينما لم تستهلك الأخرى، بعد 12 أسبوعًا ، لم يكن هناك فرق في فقدان الوزن بين المجموعتين ومع ذلك ، واجه الأشخاص داخل مجموعة الشيا بعض التغييرات في الوزن، المشاركون الذين كانوا يعانون من السمنة في بداية الدراسة فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين لم يكونوا يعانون من السمنة في البداية.تشير بعض الدراسات إلى أن الشيا وحدها لا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن ، بل إنها فعالة عندما تقترن بأشكال أخرى من تقنيات إنقاص الوزن.قد تساعد بذور الشيا الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية على إنقاص الوزن ، على الرغم من أن الدليل على ذلك غير كافٍهناك حاجة لمزيد من الدراسات الشاملة والمصممة جيدًا حول تأثيرات بذور الشيا على فقدان الوزن والصحة العامة.في النهاية ، الأمر كله يتعلق بالانتباه إلى نظامك الغذائي العام وروتين التمارين عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وليس تناول المزيد (أو أقل) من طعام معين.