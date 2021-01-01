نصائح لحماية الأطفال من حر الصيف



حماية الأطفال من حر الصيف حماية الأطفال من حر الصيف

يعتبر الأطفال من أكثر الفئات التي تتأثر بـ أرتفاع درجات حرارة الجو و لا يتحمل العديد منهم أشعة الشمس و حر الصيف الذي يتعرض له الكثير خلال تواجدهم على الشواطئ أو بمجرد خروجهم من المنزل.







قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدة نصائح للأمهات لكي تحمي الأطفال من ارتفاع درجات الحرارة و حر الصيف، كان أهمها ..

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- شرب الماء بوفرة- خفض الحرارة من خلال التهوية الجيدة و فتح النوافذ و البلكونات و أبواب الغرف-المراوح على ألا توجه للطفل ولكن للسماح بدوران و جريان الهواء فى الغرفة حوله- درجة حرارة أجهزة التكييف المثالية 24 درجة مئوية- ملابس الرضع فى الصيفتخفيف الملابس، ارتداء ملابس قطنية، ملابس و اسعة ( ليست ضيقة - لا تلتصق بالجلد )، كشف الذراعين و لاداعى للبنطلونات الطويلة.- الاستحمام مرة أو أكثر يومياً-اختيار مكان نوم الرضيعأبرد منطقة فى المنزل، بعيداً عن أى أجهزة تسبب ارتفاع فى درجة الحرارة، قليلة الأثاث و الفراش لتسمح بدوران الهواء حوله، بدون غطاء، لا لنوم لنوم الرضع في عربة الأطفال لأنها تصبح ساخنة بسهولة-إذا لم يكن لديك مروحة أو مكيف الهواءالتهوية الطبيعية أفضل، بغطي الرضع و الأطفال الصغار بقطع قماش رطبة باردة أو ضع فوط مبللة بجوار السرير لتبريد الهواء حول الرضيع، رفع السجاجيد، مسح الارضيات عدة مرات