اكتشف تأثير شاي البابونج على الجسم



شاي البابونج شاي البابونج

شاي البابونج مشروب شهير يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وتم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الصحية منها مشاكل القولون والمعدة، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي قد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.







ويحتوي البابونج على خصائص قد تساعد على النوم والهضم والعديد من الفوائد الصحية الأخرى التى نعرضها فى هذا التقرير، وفقا لما جاء فى موقع “healthline”.

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يحسن نوعية النومويمتلك البابونج بعض العناصر المفيدة التى تساعد على تحسين جودة النوم ومنها مادة الأبيجينين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ترتبط بمستقبلات معينة في دماغك والتي قد تعزز النعاس وتقلل من الأرق أو عدم القدرة على النوم المزمن.وفي إحدى الدراسات، أفادت النساء بعد الولادة اللائي شربن شاي البابونج لمدة أسبوعين بجودة نوم أفضل مقارنة بالمجموعة التي لم تشرب شاي البابونج وكان لديهم أيضًا أعراض أقل للاكتئاب والتي غالبًا ما ترتبط بمشاكل النوم.ووجدت دراسة أخرى، أن الأشخاص الذين تناولوا 270 ملج من مستخلص البابونج مرتين يوميًا لمدة 28 يومًا كان لديهم أقل بمقدار 1/3 من الاستيقاظ والنوم أسرع بـ 15 دقيقة من أولئك الذين لم يستهلكوا المستخلص، وهذه النتائج واعدة ولكن من الضروري إجراء المزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير شاي البابونج على النوم. ومع ذلك فإن شرب شاي البابونج قبل النوم يستحق التجربة بالتأكيد إذا كنت تواجه مشكلة في النوم أو النوم.يحسن الجهاز الهضميويعمل البابونج على تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل مخاطر بعض حالات الجهاز الهضمي، ووجدت بعض الدراسات أن مستخلص البابونج لديه القدرة على الحماية من الإسهال لدى الفئران بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.وكشفت دراسة أخرى أجريت على الفئران، أن البابونج مفيد في منع قرحة المعدة لأنه قد يقلل من الحموضة في المعدة ويمنع نمو البكتيريا التي تساهم في تطور القرحة، وعلى الرغم من هذه النتائج هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتأكيد دور البابونج في الهضم.يحمي من السرطانوتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في شاي البابونج على خفض معدل الإصابة بأنواع معينة من السرطان حيث يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة apigenin.وفي الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، ثبت أن الأبجينين يحارب الخلايا السرطانية خاصة خلايا الثدي والجهاز الهضمي والجلد والبروستاتا والرحم، بالإضافة إلى ذلك لاحظت دراسة أجريت على 537 شخصًا أن أولئك الذين شربوا شاي البابونج 2-6 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية من أولئك الذين لم يشربوا شاي البابونج، وهذه النتائج واعدة ولكن من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث البشرية عالية الجودة للتوصل إلى استنتاج بشأن دور شاي البابونج في الوقاية من السرطان.التحكم في نسبة السكر في الدمويعمل شاي البابونج على خفض مستويات السكر في الدم وقد تمنع خصائصه المضادة للالتهابات تلف خلايا البنكرياس والذي يحدث عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن، وتعد صحة البنكرياس مهمة للغاية حيث ينتج الأنسولين الهرمون المسؤول عن إزالة السكر من الدم.وجدت إحدى الدراسات االحديثة، أن من تناولوا شاي البابونج يوميًا مع وجبات الطعام لمدة ثمانية أسابيع متوسط ​​مستويات السكر في الدم أقل بكثير من أولئك الذين تناولوا الماء بالإضافة إلى ذلك تشير العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن شاي البابونج قد يخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بمقدار كبير وقد يكون مفيدًا أيضًا في منع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام.يحسن صحة القلبويحتوي شاي البابونج على كمية وفيرة من الفلافون، وهي فئة من مضادات الأكسدة وتمت دراسة الفلافونات لقدرتها على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهي علامات مهمة لخطر الإصابة بأمراض القلب، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 64 مريضًا مصابًا بالسكري أن أولئك الذين شربوا شاي البابونج مع وجبات الطعام تحسنوا بشكل ملحوظ في مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار "LDL" مقارنة بأولئك الذين شربوا الماء.ويجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد دور شاي البابونج في تعزيز صحة القلب ولكن من المؤكد أنه لن يضر بإدراجه في نظامك الغذائي.