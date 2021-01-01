طريقة عمل طريقة عمل لازانيا الدجاج بالليمون للشيف شربيني

لازانيا الدجاج بالليمون
تعد لازانيا الدجاج بالليمون من الأكلات المغذية التى تتميز بمذاق شهي مما يجعلها خيارا جيدا للمناسبات والعزومات.
وتمتلك لازانيا الدجاج قيمة غذائية عالية جدا فهى تحتوى على العناصر الغذائية الرئيسية الثلاثة مما يجعلها وجبة متكاملة.
نقدم لكم طريقة عمل لازانيا الدجاج بالليمون بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير لازانيا الدجاج بالليمون
1 باكيت عجينة لازانيا
قطع دجاج مخلية من العظم شرائح رفيعة
نصف كوب بشر ليمون ناعم
ثوم مهروس حسب الرغبة
بصل مفروم حسب الرغبة
فلفل حار حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
بابريكا
فلفل الوان
بهارات مشكلة
نصف كوب كريمة طبخ
نصف كوب جبنة بارميزان
1 ونصف كوب جبنة شيدر
طريقة عمل لازانيا الدجاج بالليمون
* حمري البصل والثوم في الزيت ثم ضيفي مكعب مرق ويقلب جيدا حتى يحصل على اللون الذهبي
* ضعي الدجاج ويشوح جيدا ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل الألوان ويشوح الخليط جيدا ثم يضاف قليل من الماء ويترك حتى يغلي لتمزج جميع المكونات ويتبل بالملح والفلفل الأسود.
لعمل البشاميل
* يشوح الدقيق في الزبدة ثم تضاف الكريمة ثم يضاف الجبن وبشر الليمون مع صوص البشاميل ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.
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