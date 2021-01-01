دار الإفتاء توضح حكم جواز للمرأة فتح مشروع جيم حريمي



دار الإفتاء دار الإفتاء



حكم الحصول على قرض لعمل مشروع جيم حريمي ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأوضح العجمي، قائلًا: الأصل فى ذلك أن هذا عمل جائز شرعًا وهذا الفعل يجوز وهذا التمويل يجوز لأنه مشروع".



وتابع: "ولكن عليك بالضوابط الشرعية فى هذا المكان مع الحظر التام وعدم التصوير مما له شأن بابتزاز النساء أو الوقوع فى المحظورات أو فضح الأنفس كل هذا مما هو حرام فلابد من التركيز التام على الستر والدخول والخروج والأوقات والأماكن مما له شأن بالستر عمومًا".

قد يعجبك أيضا...

حكم المال المكتسب من صالة ألعاب بلاي ستيشنقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الأموال المكتسبة من صالة ألعاب بلاي ستيشن أنها حلال ما لم يدر صاحبها بهذه الألعاب مقامرة أو نحوه.وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: ما حكم فتح صالة ألعاب بلاي ستيشن وحكم المال المكتسب منها؟ أنه إذا كان محل الألعاب إذا كان لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.يذكر أن اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا.وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد".وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.حكم ممارسة المرأة الرياضة في الجيم ، تسأل كثير من الفتيات التي ترغب في ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة، عن حكم ممارسة المرأة الرياضة في الجيم، وهل الذهاب للجيم حرام أم حلال؟.حكم ممارسة المرأة للرياضةقال مرصد الأزهر الشريف إن ممارسة المرأة للرياضة يجب أن تتم بشروط، على رأسها أن تكون بين نظيراتها من النساء "أى فى حدود المجتمع النسائي"، بعيداً عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وذلك ردا على بيان حكم ممارسة الرياضة للمرأة المسلمة، ومشاهدتها من الجمهور الذى يضم الرجال والنساء، مسلمين وغير مسلمين.وأضاف المرصد فى تقرير له، إن الإسلام حث على ممارسة الرياضة المفيدة النافعة، وجعلها أداة لتقوية الجسم، لأنه يريد أن يكون أبناؤه أقوياء فى أجسامهم، وفى عقولهم، وأخلاقهم، وأرواحهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".وأوضح المرصد أن ممارسة المرأة للرياضة لها ضوابط يجب أن تتوافر حتى تكون تلك الممارسة مشروعة ومنها: أن تكون هذه الرياضة تناسب طبيعة المرأة، وألا تخرجها عن حدود أنوثتها.وأضاف أن من ضمن تلك الضوابط ألا تظهر مفاتنها بالصورة الفاضحة، وأنه يجب عليها أثناء ممارستها للرياضة، ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائر.وشدد المرصد على عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق لها، فإن كانت الرياضة خطرة، أو يغلب على الظن أنها خطرة، سواء أكان هذا الأذى والضرر يُلْحَقُ بها، أم تُلْحِقُهُ هى بغيرها، فإنها ممنوعة، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر، ولا ضرار"، ألا يكون فى الرياضة مقامرة، ولا رهان.وقال "وعليه فمعظم الرياضات جائزة للنساء، كما هى جائزة للرجال، فقد ثبت عند أحمد وأبى داود عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سفر قالت: "فسابقته فسبقته على رجلى، فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى، فقال: هذه بتلك".حكم ممارسة المرأة الرياضة مع الرجالقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أن ممارسة الرياضة للرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فهذا هو العقل والمنطق الذي تربينا عليه من شرعنا الحنيف.وأضاف عثمان في فتوى له، أن المدرب الرجل إذا درب مجموعة من الفتيات فينبغي أن تكون ملابس الفتيات واسعة ولا تصف ولا تشف الجسد ، ويكون التدريب في مكان معروف ومكشوف ولا ينفرد فيه الرجل والمرأة، ولا توجد ملامسة من المدرب للفتيات، حتى لا نقع فيما حرم الله تبارك وتعالى.فوائد ممارسة المرأة الرياضةبدوره، أكد الدكتور النبوي سلامة، مدرس بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، أن الدين الإسلامي لم ينكر على المرأة ممارسة الرياضة بل حثها وشجعها على ممارستها.وقال سلامة، إن هناك العديد من الفوائد التى تعود على المرأة من خلال ممارستها للرياضة ليس فقط البدنية، ولكن النفسية والاجتماعية والأخلاقية والعقلية، منوها أن المرأة فى أشد الحاجة إلى ممارسة الرياضة فى جميع مراحلها العمرية كالرجل تماماً بل أكثر حاجة للرياضة؛ فهي بحكم تكوينها البيولوجي عرضة للإصابة بمرض السمنة؛ لأن هرمون الأنوثة يعمل على ترسيب الدهون لدى الإناث.وتابع: وعلى الرغم من ذلك نجد أن الفتيات الرياضيات فى العديد من الألعاب الرياضية يتمتعن بالرشاقة ولديهن القدرة على التخلص من الدهون، والمتابع لواقع المرأة المصرية والعربية ونتيجة للتطور التكنولوجي فى عصرنا الحالى من وسائل اتصالات ومواصلات والأجهزة المنزلية الأتوماتكية مثل الغسالة والمكنسة الكهربائية، والتى قد وفرت الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمرأة العصرية فى حين أنها فى أمس الحاجة إلى الحركة وتخريج الطاقة الزائدة لديها بصورة إيجابية تعود علىها بالنفع، وتجعلها تتخلص من الوزن الزائد والترهلات خاصة فى منطقة البطن والأرداف وتكسبها ليونة ومرونة وتعمل على تقوية العضلات والعظام، وتنشط الدورة الدموية وتقلل من أمراض القلب والشرايين والأوردة.وذكر أن الرياضة تفيد المرأة الحامل فهي تساعدها على تسهيل عملية الولادة من خلال تقوية عضلات الحوض، وتقلل من حدوث تسمم الحمل، منوها أن الرياضة مفيدة للمرأة بعد الولادة الطبيعية والقيصرية؛ لأنها تعمل على شد البطن وتحسين ضغط الدم.ومن الناحية الاجتماعية فمن خلال مشاركة المرأة فى فريق رياضي يتولد لديها الانتماء والولاء لهذا الفريق، ومن ثم لناديها ولأسرتها ولمجتعها وتتعود على العمل الجماعى والتعاوني.