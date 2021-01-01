

لوفيجارو: اليابان تصمم روبوتًا للاعب كرة سلة لوفيجارو: اليابان تصمم روبوتًا للاعب كرة سلة

توصف اليابان بأنها واحدة من البلاد الرائدة في مجال التكنولوجيا، وتعتبر دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في طوكيو فرصة جديدة للبلاد لاستعراض بعض إنجازاتها الأكثر إثارة وتشويقًا وآخرها تصنيع روبوت للاعب كرة السلة يسدد رميات مثالية من أي مكان في الملعب، بحسب ما أوردته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وظهر الروبوت الياباني في مقطع فيديو وهو يُسدد رمية ثلاثية مثالية، لكن التسديدة كانت ببطء شديد ما أظهر جانبًا سلبيًا في هذا الاختراع.

ومن المقرر أن يبدأ فريق كرة السلة الياباني للرجال، اليوم الإثنين، مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية أمام إسبانيا بقيادة روي هاشيمورا.

ووصفت الصحيفة الفرنسية، الروبوت بأنه كان سيُصبح المُنقذ والمؤثر حال وجوده ضمن قائمة الفريق اليوم لمُساعدتهم في التغلب على الإسبان.

وفي سياق آخر، قال ماسا تاكايا المتحدث باسم أوليمبياد طوكيو 2020 إن اليابان ووكالة الأرصاد الجوية "قادرتان على التنبؤ بمسار عاصفة نيبارتاك حتى نتمكن من الاستعداد مسبقًا، على عكس الزلزال".



ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عن تاكايا قوله للصحفيين: "نتابع عن كثب مسار العاصفة"، محذرًا من أنه قد يشكل خطرًا إذا وصل إلى اليابسة.



وأكد:" في حالة حدوث ذلك، سنتخذ إجراءات مسئولة".

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وتشكلت العاصفة الاستوائية نيبارتاك الجمعة على بعد حوالى 1800 كيلومتر جنوب شرق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من هونشو خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال وصول اليابسة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.وتشير تنبؤات وكالة الأرصاد الجوية إلى أنه من غير المرجح أن تشتد قوة العاصفة لتصبح إعصارًا ولكن لا يزال من الممكن أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مع اقترابها من اليابان.ويتفق روبرت سبيتا، خبير الأعاصير المقيم في الولايات المتحدة، مع توقعات الوكالة، قائلًا إن "المكونات ليست موجودة حتى يتحول إلى إعصار".وقال سبيتا إنه من غير المرجح أن تتسبب العاصفة في أي أضرار كبيرة لكنها قد تؤثر على الأحداث الأوليمبية في الهواء الطلق.