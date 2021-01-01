توصف اليابان بأنها واحدة من البلاد الرائدة في مجال التكنولوجيا، وتعتبر دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في طوكيو فرصة جديدة للبلاد لاستعراض بعض إنجازاتها الأكثر إثارة وتشويقًا وآخرها تصنيع روبوت للاعب كرة السلة يسدد رميات مثالية من أي مكان في الملعب، بحسب ما أوردته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وظهر الروبوت الياباني في مقطع فيديو وهو يُسدد رمية ثلاثية مثالية، لكن التسديدة كانت ببطء شديد ما أظهر جانبًا سلبيًا في هذا الاختراع.
ومن المقرر أن يبدأ فريق كرة السلة الياباني للرجال، اليوم الإثنين، مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية أمام إسبانيا بقيادة روي هاشيمورا.
ووصفت الصحيفة الفرنسية، الروبوت بأنه كان سيُصبح المُنقذ والمؤثر حال وجوده ضمن قائمة الفريق اليوم لمُساعدتهم في التغلب على الإسبان.
وفي سياق آخر، قال ماسا تاكايا المتحدث باسم أوليمبياد طوكيو 2020 إن اليابان ووكالة الأرصاد الجوية "قادرتان على التنبؤ بمسار عاصفة نيبارتاك حتى نتمكن من الاستعداد مسبقًا، على عكس الزلزال".
ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عن تاكايا قوله للصحفيين: "نتابع عن كثب مسار العاصفة"، محذرًا من أنه قد يشكل خطرًا إذا وصل إلى اليابسة.
وأكد:" في حالة حدوث ذلك، سنتخذ إجراءات مسئولة".
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التعليقات على لوفيجارو: اليابان تصمم روبوتًا للاعب كرة سلة
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