قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة بدأت ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا، مشيرة إلى أنه بالأمس كانت درجات الحرارة بالقاهرة تصل إلى 38 درجة، وغدا ستصل إلى 39 درجة.
وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع نهاية الأسبوع ستصل درجات الحرارة إلى 42 درجة على القاهرة، موضحة أنه بالنسبة للسواحل الشمالية ستتراوح من 33 إلى 34 درجة، ومن 42 إلى 44 درجة بجنوب البلاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قيديو :تحذير الموجة الحارة بدأت.. وسقوط أمطار فى هذا التوقيت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق