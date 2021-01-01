قيديو :تحذير الموجة الحارة بدأت.. وسقوط أمطار فى هذا التوقيت

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تحذير الموجة الحارة بدأت

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة بدأت ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا، مشيرة إلى أنه بالأمس كانت درجات الحرارة بالقاهرة تصل إلى 38 درجة، وغدا ستصل إلى 39 درجة.



وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع نهاية الأسبوع ستصل درجات الحرارة إلى 42 درجة على القاهرة، موضحة أنه بالنسبة للسواحل الشمالية ستتراوح من 33 إلى 34 درجة، ومن 42 إلى 44 درجة بجنوب البلاد.



وتابعت أنه مع ارتفاع نسب الرطوبة تكون درجة الحرارة المحسوسة تزيد عن درجة الحرارة الواقعية بحوالي ثلاث أو أربع درجات، حيث أن درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة هذا الأسبوع ستكون حوالي 44 إلى 45 درجة مئوية.



وأشارت إلى أن وصول القاهرة إلى 42 درجة مئوية فى الظل يعتبر أمر غير معتاد عليه، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، لافتة إلى أنه مع تلك الارتفاعات فى درجات الحرارة من منتصف هذا الأسبوع وتحديدا الثلاثاء سنشهد أمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر .

المصدر: صدي البلد

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