

مواصفات الساعة الذكية Oppo Watch 2 مواصفات الساعة الذكية Oppo Watch 2

كما كان متوقعا، أعلنت الآن شركة أوبو عن الساعة الذكية Oppo Watch 2 بالمعالج Wear 4100 وبطارية تعمل لمدة 4 أيام ولمدة 16 يوما في وضع توفير الطاقة وتدعم الشحن السريع VOOC 2.0 بالإضافة إلى أنها تضم مواصفات أخرى جيدة للغاية بسعر متوسط، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Oppo Watch 2.



مواصفات الساعة Oppo Watch 2

تم تصميم هذه الساعة الذكية حول شاشة منحنية من نوع AMOLED بحجم 1.91 بوصة وبدقة 476×402 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وتدعم أيضا كثافة بكسل تبلغ 326 نقطة في البوصة، بالإضافة إلى أن الساعة الذكية Oppo Watch 2 تأتي بأبعاد الارتفاع 46.4 × العرض 38.5 وبسمك 11.6 ملم وبوز خفيف جدا يبلغ حوالي 35 جراما.





ساعة أوبو الذكية تضم معالجا رباعي النواة من فئة Qualcomm Snapdragon Wear 4100 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات GPU من فئة Adreno 504 كما أنها تحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا رام وستصل إلى الصين بنظام تشغيل ColorOS Watch 2.0 وستصل إلى جميع أنحاء العالم بنظام Android Wear OS.

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الساعة الذكية Oppo Watch 2 تضم بطارية بسعة 510 ملي أمبير تدعم الشحن السريع VOOC 2.0 (10 دقائق من الشحن تكفي ليوم كامل من الاستخدام)، وبخصوص المميزات الأخرى فهذه الساعة الذكية تدعم تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة ومراقبة SpO2 (أكسجين الدم) وتحليل النوم ومراقبة الإجهاد بالإضافة إلى أنها تتميز بأكثر من 100 وضع رياضي وتدعم خاصية مقاومة الماء بشهادة 5ATM.سعر الساعة الذكية Oppo Watch 2الساعة الذكية Oppo Watch 2 متوفرة حاليا للطلب المسبق في الصين وستتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 6 أغسطس بسعر 200 دولار أمريكي للإصدار الذي يصل بحجم 42 ملم ويدعم Bluetooth فقط.اقرأ أيضا طريقة ضبط إعدادات الراوتروبسعر 310 دولارات للإصدار الذي يصل بحجم 46 ملم والذي يدعم شريحة eSIM.