مواصفات الساعة الذكية Oppo Watch 2

كما كان متوقعا، أعلنت الآن شركة أوبو عن الساعة الذكية Oppo Watch 2 بالمعالج Wear 4100 وبطارية تعمل لمدة 4 أيام ولمدة 16 يوما في وضع توفير الطاقة وتدعم الشحن السريع VOOC 2.0 بالإضافة إلى أنها تضم مواصفات أخرى جيدة للغاية بسعر متوسط، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Oppo Watch 2.
مواصفات الساعة Oppo Watch 2
تم تصميم هذه الساعة الذكية حول شاشة منحنية من نوع AMOLED بحجم 1.91 بوصة وبدقة 476×402 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وتدعم أيضا كثافة بكسل تبلغ 326 نقطة في البوصة، بالإضافة إلى أن الساعة الذكية Oppo Watch 2 تأتي بأبعاد الارتفاع 46.4 × العرض 38.5 وبسمك 11.6 ملم وبوز خفيف جدا يبلغ حوالي 35 جراما.
ساعة أوبو الذكية تضم معالجا رباعي النواة من فئة Qualcomm Snapdragon Wear 4100 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات GPU من فئة Adreno 504 كما أنها تحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا رام وستصل إلى الصين بنظام تشغيل ColorOS Watch 2.0 وستصل إلى جميع أنحاء العالم بنظام Android Wear OS.
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