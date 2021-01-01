

المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy A52s تظهر على منصة Geekbench المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy A52s تظهر على منصة Geekbench

في شهر مارس الماضي كانت شركة سامسونج قد أعلنت عن الهاتف Galaxy A52 بالمعالج Snapdragon 720G والهاتف Galaxy A52 5G بالمعالج Snapdragon 750G والآن أشارت التقارير إلى أن الشركة تستعد للإعلان عن هاتف آخر من هذه السلسلة تحت مسمى Galaxy A52s وتم الكشف عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف بواسطة منصة اختبارات الأداء Geekbench.



المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy A52s

سيتوفر هذا الهاتف الجديد من سامسونج مع شاشة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وسيتم تشغيله بمعالج من فئة Snapdragon 778G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أنه سيعمل بنظام Android 11، مع العلم أن المعالج سيحتوي على 8 أنوية (استنادا إلى Cortex-A78 بدلا من A77 الموجودة في الهاتف الحالي Galaxy A52 5G بالإضافة إلى أن Galaxy A52s سيصل مع وحدة معالجة رسوميات GPU من فئة Adreno 642L بدلا من Adreno 619L.

الهاتف Samsung Galaxy A52s



وعلاوة على ذلك فإن المعالج Snapdragon 778G القادم مع الهاتف Samsung Galaxy A52s سيدعم مودم 5G أسرع (يصل إلى 3.3 جيجا بت في الثانية) واتصالا محليا أفضل مع دعم Wi-Fi 6E وبلوتوث 5.2.

ووفقا لبعض التقارير السابقة فإن هذا الهاتف القادم سيصل بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأسود والأبيض والأزرق الفاتح وقد يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال حدث Galaxy Unpacked الذي سيقام يوم 11 أغسطس، ومع ذلك لاحظ أن طرازات «s» غالبا ما تأتي مع إعدادات مختلفة للكاميرا لذلك قد لا يكون المعالج هو الترقية الوحيدة للهاتف Galaxy A52s، وكل هذه مجرد تكهنات ونتوقع ظهور مزيد من التفاصيل والمواصفات في قادم الأيام.

