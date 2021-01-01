تويتر تختبر خاصية تسوق جديدة للعلامات التجارية

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تويتر تختبر خاصية تسوق جديدة للعلامات التجارية

أعلنت تويتر عن اختبار ميزة Shop Module التي تسمح للعلامات التجارية والشركات عرض منتجاتها في أعلى حساباتها على المنصة، ما يوفر للمستخدمين فرصة تصفح واستكشاف المنتجات قبل شرائها من تلك الشركات.

وبذلك تصبح تويتر آخر شبكات التواصل الاجتماعي التي ترغب بدخول قطاع التجارة الإلكترونية والاستفادة من النمو الكبير لهذا القطاع.

تقول تويتر إن مرحلة الشراء بشكل مباشر عبر المنصة مازالت مبكرة، لكن هذه الميزة تساهم في تقليل الفجوة بين عملية البحث والشراء، حيث تتيح للعلامات التجارية استعراض منتجاتها ومعلوماتها وأسعارها ليقوم المستخدم بالتعرف عليها قبل القيام بالشراء من متجرها.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة قريبًا ميزة الشراء المباشر من تطبيقها وموقعها سواء من خلال قسم مخصص في حسابات الشركات أو من خلال التغريدات.

يُشار أن ميزة Shop Module متاحة حاليًا لعدد قليل من العلامات التجارية الموجودة في الولايات المتحدة فقط.

المصدر: عالم التقنيه

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