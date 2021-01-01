

جوجل تستعرض قسم الأمان الجديد على متجر بلاي جوجل تستعرض قسم الأمان الجديد على متجر بلاي

أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا العام عن تغيرات كبيرة قادمة إلى متجر بلاي لتعزيز خصوصية مستخدمي أندرويد ومنحهم المزيد من الشفافية حول التطبيقات التي تستخدم بياناتهم والخيارات للتحكم بهذه البيانات. وجاءت الشركة اليوم لتكشف عن قسم الأمان الجديد الذي سيجبر المطورين على تغيير طرق جمعهم للبيانات ومنح المستخدمين كامل الحرية في نوعيتها وأذونات استخدامها.



كيف سيبدو قسم الأمان الجديد في متجر جوجل بلاي ؟



تقول جوجل إنه سيظهر في بطاقة بيانات المتجر الخاصة بالتطبيق ملخصًا جديدًا يحوي شرح للمطور عن نوع البيانات التي يجمعها أو يشاركها التطبيق، مع تسليط الضوء على تفاصيل تتعلّق بالأمان، مثلاً ما إذا كان التطبيق:

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يطبّق ممارسات لحماية المعلومات مثل تقنية تشفير البيانات.يتّبع سياسة العائلات.يتضمّن خصائص أمان عالمية المستوى تم التحقّق من صحتها بواسطة جهة خارجية مستقلة.ويمكن للمستخدمين النقر على الملخص للاطّلاع على تفاصيل، مثل نوع البيانات التي يتم جمعها ومشاركتها كالموقع الجغرافي، جهات الاتصال، والمعلومات الشخصية كالاسم وعنوان البريد الإلكتروني، والمعلومات المالية، وغيرها. كما ستظهر هناك معلومات حول كيفية استخدام هذه البيانات، مثلاً لأغراض تحسين وظائف التطبيق أو ميزات التخصيص فيه أو غيرها. وتحديد إذا ما كان جمع البيانات إجباريًا أو اختياريًا لاستخدام التطبيق.تشير جوجل إلى أن إطلاق هذا القسم يأتي استجابة لاهتمام المطوّرين بمشاركة كيفية استخدامهم للبيانات وتقديم مزيد من التفاصيل عن البيانات التي يتم جمعها بشكل تلقائي مقابل البيانات التي يمكن للمستخدمين اختيار مشاركتها. بجانب ابداء المستخدمون اهتمامهم أيضًا بمعرفة ما إذا كانت التطبيقات تشارك بياناتهم مع شركات أخرى وسبب مشاركتها.ما هي متطلّبات السياسة الجديدة؟تم وضع متطلّبات السياسة الجديدة بشكل يتيح للمستخدمين التحكّم ببياناتهم بشكل أكبر ويساعدهم في الحصول على المعلومات اللازمة لاختيار طريقة جمع بياناتهم وفقًا لجوجل، لذا يجب على أي مطور:أن يقدّم جميع المطوّرين سياسة خصوصية. ففي السابق، كان تقديم سياسة الخصوصية مفروضًا فقط على التطبيقات التي تجمع بيانات المستخدمين الشخصية والحساسة، ولكن اعتبارًا من أبريل 2022، على جميع التطبيقات أن تقدّم هذه المعلومات.أن يلتزم المطوّرون بتقديم معلومات دقيقة وشاملة في قسم الأمان، بما في ذلك معلومات عن البيانات التي تستخدمها المكتبات الخارجية أو حزم SKD.وستنطبق هذه المتطلبات على جميع التطبيقات في متجر جوجل بلاي ومن ضمنها تطبيقات الشركة نفسها كما أعلنت.ما الذي يمكن توقعه؟ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، يمكن للمطوّرين إرسال المعلومات من خلال منصة Google Play Console لتتم مراجعتها، حيث سيتم إطلاق قسم الأمان الجديد في جوجل بلاي لجميع التطبيقات في 2022، وأي تطبيق لم يحصل على موافقة قد يؤدي إلى رفض نشره أو رفض نشر أي تحديثات له. وفي حال لم تتم الموافقة على معلومات تطبيقاتكم قبل إطلاق قسم الأمان، سيتم عرض رسالة “لا يوجد معلومات متوفّرة” في القسم.يمكنكم الاستعداد من خلال:زيارة مركز المساعدة الخاص في Play Console للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تقديم معلومات خاصة بما في ذلك قوائم بأنواع البيانات وأمثلة عنها.مراجعة كيفية جمع تطبيقاتكم للبيانات وكيفية حمايتها ومشاركتها، مع التركيز بشكل خاص على التحقّق من الأذونات المعلنة وحزم API والمكتبات التي يستخدمها التطبيق لأنّ بعض هذه العناصر قد تتطلّب توضيح ما إذا كان التطبيق يجمع أنواع محدّدة من البيانات ويشاركها.