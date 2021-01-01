سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الذي ستطلقه Vivo قريبا بمواصفات وأسعار منافسة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن أجهزة Y53s الحالية من Vivo، لكنه سيحصل على هيكل بمواد مقاومة للماء والغبار، أبعاده (163.9/75/8.5) ملم، وزنه 189 غ.
وسيزود الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Vivo تحضّر لإطلاق جهازها الأحدث بمواصفات وأسعار منافسة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق