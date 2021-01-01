غوغل تعزز خصوصية وأمن بيانات أجهزة أندرويد

أعلنت شركة غوغل أنها ستتبع سياسات جديدة مع متجر تطبيقات Google Play لتعزيز خصوصية بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد.
وقالت الشركة على مواقعها الرسمية مؤخرا "نعمل عن كثب مع مطوري البرامج للحفاظ على متجر Google Play كمساحة آمنة وموثوقة لتحميل التطبيقات من قبل مليارات المستخدمين حول العالم، لذا نطور قسم أمان جديد لهذا المتجر لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين.. سنتفق مع المطورين على آلية تجعل عملية تحميل التطبيقات أكثر شفافية، ليظهر للمستخدم شرح مفصل عن البيانات التي يجمعها ويشاركها كل تطبيق".
وتبعا لغوغل فإن التطبيقات التي سيسمح بالتعامل بها عبر متجر Google Play مستقبلا ستكون أكثر شفافية من ناحية الإعلان عن البيانات للمستخدم، وسيضطر مطوروها للإعلان عن عدة نقاط للمستخدمين أهمها:
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