

هواوي تعلن رسميا عن أفضل هواتفها لهذا العام هواوي تعلن رسميا عن أفضل هواتفها لهذا العام

كشفت هواوي بشكل رسمي عن مواصفات P50 Pro الذي حمل تقنيات تجعله أحد أفضل الأجهزة الذكية حاليا.



ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (158.8/72.8/8.5) ملم، وزنه 195 غ.



أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2700/1228) بكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا.

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وتعمل نسخ هذا الجهاز بنوعين من المعالجات، معالجات QualcommSM8350 Snapdragon 888 4G، ومعالجات Kirin 9000، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، ومعالجات رسوميات Adreno 660.أما الكاميرا الأساسية فيها فأتت من بين أفضل كاميرات الهواتف، ومجهزة بأربع عدسات بدقة (64+50+40+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.وحصلت هذه الأجهزة على نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الحديث، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطاريات بسعة 4360 ميلي أمبير يمكن شحنها سلكيا عبر شواحن باستطاعة 66 واطا.