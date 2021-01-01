

هل هذا هو أفضل تصميم توقعي لبي إم دبليو الفئة السابعة؟ هل هذا هو أفضل تصميم توقعي لبي إم دبليو الفئة السابعة؟

من المنتظر أن تكشف بي إم دبليو عن أحدث جيل من سياراتها الفئة السابعة، والذي سيأتي بتصميم ثوري.



من الملحوظ في الصور التجسسية أن السيارة ستأتي بمصابيح أمامية مقسومة، والتي يخشى جمهور الشركة من أنها ستبتعد عن هوية الشركة، ويحاول هذا التصميم التوقعي نقل صورة محسنة عما ستبدو عليه السيارة.



في الحقيقة، قد لا تكون السيارة الحقيقية بهذه البساطة، ستكون الأضواء الأمامية بارزة للأمام بشكل واضح ولن تكون مخفية، ولن تكون المصابيح النهارية رفيعة لهذه الدرجة.