

بتصميم شبيهة للتوسان.. هيونداي تكشف عن مقصورة الميني فان كاستو 2022 بتصميم شبيهة للتوسان.. هيونداي تكشف عن مقصورة الميني فان كاستو 2022

منذ أيام قليلة أطلقت هيونداي صورًا تكشف عن التصميم الخارجي للميني فان الجديدة كاستو، التي ستكون مخصصة للسوق الصينية فقط، وقد ظهرت في الصور بمقدمة شبيهة إلى حد كبير بمقدمة السيارة توسان. والآن تكشف الصانعة الكورية عن صور للمقصورة.



تبدو المقصورة شبيهة بمقصورة توسان، حيث عجلة القيادة مستعارة منها بالإضافة إلى مجموعة المفاتيح. وتأتي المقصورة بنظام 3+2+2 ، مع كونسول وسطي عائم وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.4 بوصة في وضع عمودي، وتحيط بها بعض الأزرار الحساسة للمس، بينما تبرز مجموعة العدادات الرقمية الشبيهة بمثيلتها في توسان.



وفي الخارج تتبنى السيارة تصميم المصابيح الأمامية المدمجة في الشبكة المكونة من قطع متجاورة، بالإضافة إلى شريط إضاءة خلفي ومصابيح خلفية على شكل حرف C.

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أما بالنسبة إلى الأبعاد، فإن طول كاستو يبلغ 4950 ملم، وعرضها 1850 ملم، وارتفاعها 1734 ملم.لم يتم الكشف عن مواصفات الأداء الخاصة بالسيارة كاستو من قبل مشروع بكين هيونداي، لكنها قد تكون مبنية على نفس منصة توسان، ما يجعلنا نتوقع أن تحصل على خيارين من المحكات، الأول محرك بنزين بشاحن تربو سعة 1.5 لتر ينتج 167 حصانًا وعزم دوران يبلغ 253 نيوتن متر، أما الآخر فمحرك بنزين بشاحن تربو سعة 2 لتر بقوة 233 حصانًا وعزم دوران يبلغ 353 نيوتن متر.واعتمادًا على اختيار المحرك، سيتوافر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، أو ناقل حركة مزدوج القابض، مع إرسال القوة إلى العجلات الأمامية.