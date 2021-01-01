منذ أيام قليلة أطلقت هيونداي صورًا تكشف عن التصميم الخارجي للميني فان الجديدة كاستو، التي ستكون مخصصة للسوق الصينية فقط، وقد ظهرت في الصور بمقدمة شبيهة إلى حد كبير بمقدمة السيارة توسان. والآن تكشف الصانعة الكورية عن صور للمقصورة.
تبدو المقصورة شبيهة بمقصورة توسان، حيث عجلة القيادة مستعارة منها بالإضافة إلى مجموعة المفاتيح. وتأتي المقصورة بنظام 3+2+2 ، مع كونسول وسطي عائم وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.4 بوصة في وضع عمودي، وتحيط بها بعض الأزرار الحساسة للمس، بينما تبرز مجموعة العدادات الرقمية الشبيهة بمثيلتها في توسان.
وفي الخارج تتبنى السيارة تصميم المصابيح الأمامية المدمجة في الشبكة المكونة من قطع متجاورة، بالإضافة إلى شريط إضاءة خلفي ومصابيح خلفية على شكل حرف C.
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التعليقات على بتصميم شبيهة للتوسان.. هيونداي تكشف عن مقصورة الميني فان كاستو 2022
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