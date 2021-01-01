شوهدت نسخة مجهولة من سيارة فورد موستانج Mach E أثناء اختباراتها تحت تمويهات كثيفة، فماذا عساها تكون.
تتميز سيارة الاختبارات هذه بالعديد من التعديلات، أكثر ما يلفت الانتباه هو زيادة ارتفاع الركوب، مما يشير إلى أن السيارة ستحصل على قدرات أفضل للطرق الوعرة، كما تحصل السيارة على مصابيح خلفية أعرض وبروز واضح للعجلات.
بالطبع، هذا لا يخبرنا بالكثير عن السيارة، ففي الوقت الذي تسعى فورد لتحسين سوق موستانج Mach E فقد تكون هذه نسخة جديدة من السيارة، أو قد تكون فورد تختبر قاعدة عجلات جديدة تحت هيكل سيارة معروفة.
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التعليقات على ما الذي تختبره فورد تحت هيكل موستانج Mach E؟
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