فيات بولس 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

المربع نت – كشفت فيات عن سيارة “بولس” كروس أوفر الجديدة المخصصة لأسواق أمريكا الجنوبية، وقد تم اختيار اسم السيارة بناء على اختيارات الجمهور بين عدة أسماء خلال مسابقة إلكترونية.
وستطرح فيات سيارة “بولس” في البرازيل في سبتمبر القادم، مع تميزها بتصميم عصري نسبياً مع لمسات كروم فوق المصابيح الأمامية والشبك.
وتعتمد السيارة على منصة MLA المنفصلة عن سيارات فيات الأخرى من نفس الحجم مثل أرجو وكرونوس، كلاهما متوفران بشكل رئيسي في أمريكا الجنوبية كذلك.
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