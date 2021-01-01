

بنتلي بنتايجا ستحصل على أكبر جنوط كربونية بالعالم بنتلي بنتايجا ستحصل على أكبر جنوط كربونية بالعالم

المربع نت – تعاونت بنتلي مع شركة Bucci Composite الإيطالية لتطوير جنوط 22 إنش من ألياف الكربون خفيفة الوزن لسيارة بنتايجا، وهي أكبر عجلات كربونية تم وضعها في موديل إنتاجي حتى الآن.



وصرحت بنتلي إن الجنوط الجديدة ستخفض وزن السيارة بـ 24 كيلوجرام على الأقل، وسيمكن شرائها عبر قسم “مولينر” للطلبات الخاصة الأكثر فخامة لبنتلي.



كما وضحت بنتلي أن الجنوط الكربونية تتفوق على جنوط الألمنيوم في الكبح والتوجيه والثبات والسلامة العامة وطول العمر ضمن مميزات أخرى.

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ويمكن شراء العجلات الكربونية الجديدة ضمن حزمة مكونات خارجية خاصة من ألياف الكربون، ولم توضح بنتلي الأسعار للوقت الحالي.