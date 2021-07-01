

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 31 -7-2021 سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 31 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 31 يوليو2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.67جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت مصرف ابوظبى الاسلامى 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات ، التعمير والإسكان ، الاستثمار العربى)نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس،المصرى الخليجى، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK)نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيهسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الاسكندرية ،فيصل الإسلامى ،مصر ايران للتنمية)نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد ) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيهوكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.