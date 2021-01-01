الاسكرين شوت يهدد حياتك.. احذر استخدام «الواتس آب» في تلك المواقف

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الاسكرين شوت يهدد حياتك.. احذر استخدام «الواتس آب» في تلك المواقف

تبادل الرسائل على الواتس آب من أسهل الطرق للتواصل مع الآخرين، ولكن هناك بعض المواقف التي لا ينصح باستخدام الواتس آب فيها وذلك يرجع لعدة أسباب، منها توصيل المشاعر للآخرين بصدق وضمان بأن الشخص الذي تحادثه يشعر بما تشعر به تمامًا.

وفي هذا الصدد نقدم ابرز المواقف الذي ينصح بعدم استخدام الواتس آب فيها؛ بحسب موقع «good housekeeping».

１- في حالة الشكوى؛ ينصح بعدم استخدام الواتس آب أو الطريقة الكتابية فيه، لأن في هذة الحالة سيصعب على الشخص الذي تحادثه أن يشعر بما تشعر به.

２- في حالة الغضب؛ يحذر استخدام الواتس آب في حالة الغضب، لأنه يجعل الشخص أكثر استفذاذ، وقد يصل الأمر لإهانة الشخص الذي يحادثه.

３- في حالة الاعتذار؛ يفضل عدم استخدام الواتس آب في حالة الاعتذار، فمن الأفضل ان تقوم بالاتصال بالشخص وتعتذر له، لان رسائل الواتس آب تظل متواجدة، وهذا قد يجعل الشخص يذكر الموقف.

４- في حالة سرد معلومات شخصية أو سرد أسرار خطيرة عن حياتك، فمع انتشار خاصية الاسكرين شوت قد يزداد الأمر سوءًا، وتصبح أسرارك عرضة على الآخرين.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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