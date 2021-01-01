تبادل الرسائل على الواتس آب من أسهل الطرق للتواصل مع الآخرين، ولكن هناك بعض المواقف التي لا ينصح باستخدام الواتس آب فيها وذلك يرجع لعدة أسباب، منها توصيل المشاعر للآخرين بصدق وضمان بأن الشخص الذي تحادثه يشعر بما تشعر به تمامًا.
وفي هذا الصدد نقدم ابرز المواقف الذي ينصح بعدم استخدام الواتس آب فيها؛ بحسب موقع «good housekeeping».
１- في حالة الشكوى؛ ينصح بعدم استخدام الواتس آب أو الطريقة الكتابية فيه، لأن في هذة الحالة سيصعب على الشخص الذي تحادثه أن يشعر بما تشعر به.
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التعليقات على الاسكرين شوت يهدد حياتك.. احذر استخدام «الواتس آب» في تلك المواقف
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