

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 31-7-2021 تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 31-7-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت الموافق 31-7-2021 شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.







وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تتضمن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية- جنوبية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 39 26الإسكندرية 33 25وادى النطرون 35 24طنطا 38 24شبين الكوم 39 25دمنهور 35 25بلطيم 33 24مطروح 32 24السلوم 34 22سيوة 39 23بورسعيد 33 25دمياط 33 25الزقازيق 39 25المنصورة 38 25الإسماعيلية 39 24السويس 38 26العريش 35 25رفح 34 24رأس سدر 39 25نخل 38 21نويبع 40 29طابا 38 24كاترين 33 17الطور 36 26شرم الشيخ 39 30الغردقة 39 29مرسى علم 37 27الفيوم 39 26بنى سويف 39 26المنيا 40 26أسيوط 41 26سوهاج 41 26قنا 42 27الأقصر 42 28أسوان 42 28إدفو 42 27أبوسمبل 41 27الوادى الجديد 42 27شلاتين 38 26أبو رماد 37 26حلايب 35 27رأس حدربة 34 27