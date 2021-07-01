

الكهرباء: 1.6 مليون طلب لتركيب عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن الكهرباء: 1.6 مليون طلب لتركيب عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن

تنتهي غدًا السبت 31/7/2021 المهلة التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتقديم لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع للمباني العشوائية والمخالفة لقانون البناء حتى يتم توفيق أوضاعها.



الكهرباء: 1.6 مليون طلب لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة حتى الآن

وكشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ"الدستور" عن أن المنصة الإلكترونية الموحدة استقبلت وفق آخر إحصائية قامت بها الشركة القابضة لكهرباء مصر 1.6 مليون طلب.



ووفق تقرير اطلعت عليه الدستور فإنه تم تركيب 330 ألف عداد حتى الآن وجارٍ عمل المقايسات الفنية وتركيب باقي الطلبات لتقرير نسبة الفقد ومنع سرقات التيار.

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كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعلنت في الأسبوع الأول من شهر يوليو أنه تقرر مد موعد تلقى طلبات التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الحالي.وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه بناء على رغبة المواطنين فى مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يوليو الجاري حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المباني التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.