

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 31 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:



حظك اليوم برج الحمل



مهنياً: يكون هذا اليوم مناسباً للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، وقد يتحدث عن ربح مادي أو مركز أو سفر

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عاطفياً: تواكب الشريك في كل تحرّكاته وتكون قربه في أكثر الأوقات حرجاً وتدعمه في كل مواقفه تجاه الآخرينصحياً: تتخلص من كل ما يسبب لك البدانة، وتكون حريصاً على وضعك الصحي أكثر من أي شيء آخر.ومن مشاهير هذا البرج جومانا مرادحظك اليوم برج الثورمهنياً: أجواء هذا اليوم تبعث فيك التفاؤل والحماسة فتخوض كل التجارب بثقة عالية وتواجه الأمر الواقع بسهولة متكيّفاً مع الأجواء وراضياً عنهاعاطفياً: تستجدّ مسائل طارئة على الصعيد العاطفي، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تئزم الوضع.صحياً: تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العرق بغية القضاء على الشحومومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.حظك اليوم برج الجوزاءمهنياً: عليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثةعاطفياً: نقاش يؤدّي الى توتر العلاقة مع الحبيب، وقد تكون تداعياته خطيرة على مستقبلكما، إلا تداركت الوضع قبل تفاقمهصحياً: بادر فوراً إلى ممارسة المشي والقيام بالتمارين الرياضية الضرورية للتخلص من آلام الظهرومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.حظك اليوم السرطانمهنياً: يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جداً فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمكعاطفياً: الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك على الشريكصحياً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحاًومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.حظك اليوم الأسدمهنياً: تواجه أعمالاً كثيرة تتراكم، وهموماً ومستجدات وطلبات ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ سلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوطعاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما والسير نحو تطويرها أكثر فأكثرصحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفقومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.حظك اليوم العذراءمهنياً: يحمل لك القمر من برج الثور آمالاً كبيرة وتدريجيًّا سوف تتوضّح لك الامور العالقة وتسقط الأقنعة. تملك الشجاعة للاعتراف بخطئكعاطفياً: ترغب في الحفاظ على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليك بالفائدة في شتى المجالاتصحياً: وقتك المتقلب لا يسمح لك تحديد موعد ثابت لممارسة رياضة المشيومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.حظك اليوم الميزانمهنياً : تشقّ طريقك بسهولة وقد تتفاجأ بخبر او حدث ايجابي.انه يوم التقدّم وطيّ صفحة الماضي وتعزيز الأسس.عاطفياً: تنعم بالتناغم العاطفي، وقد تجرؤ على مبادرة طالما تحفظت إزاءها وتهتم لوضع جمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمةصحياً: عليك ان تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجالومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.حظك اليوم العقربمهنياً: الظروف الحالية ليست مشجعة لتترك مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك الأمور وحاول أن تجد حلولاً سريعةعاطفياً: مناسبة اجتماعية تتعرف من خلالها إلى شخص مثير للاهتمام وتبدأ معه علاقة جديدةصحياً: لا تخف من بعض العوارض الطارئة، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب للاطمئنانومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.حظك اليوم القوسمهنياً: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتكعاطفياً: لا تدع عنادك يكون سبباً في خلافك مع الحبيب وحاول ألا تكون ردة فعلك مبالغاً فيها تجاههصحياً: لا تكثر من تناول الحلويات بعد وجبات الطعام، واستعض عنها بالفواكهومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.حظك اليوم الجديمهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة واحتمالات شتى وتنسيقاً يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديم الى حياتك.عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعيةصحياً: إنتبه من التنقلات المرهقة، ولا تحاول ممارسة العمل أكثر من طاقتك وقدرتكومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.حظك اليوم الدلومهنياً: تواجه اليوم تغيراً في المصير، لكن تتعزز عائداتك، فتميل إلى التبذير في معظم الأحيانعاطفياً: أحذّرك من تسرع أو تهوّر يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك، بالعكس عليك أن تكون هادئاً معه إلى أقصى الحدودصحياً: لا تكثر من تناول الأدوية لتعويض الفيتامينات الناقصة في جسمك، استشر طبيبك المعالجومن مشاهير هذا البرج شيريهان.حظك اليوم الحوتمهنياً: تتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة وإن لم يكن الآن ففي المستقبل القريبعاطفياً: لا تتردّد في تقديم الدعم للشريك، فالأمور قد تتبدّل في غير مصلحتك وتعاكسك الظروف، فلن تجد غيره إلى جانبكصحياً: حاول أن تبتكر أي فكرة تحمل الآخرين على مجاراتك فيها، وتكون سبباً لقيامكم بنشاط رياضي مفيدمن مشاهير هذا البرج وائل كفوري.