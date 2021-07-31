الهند تحتفل بمهرجان خاص بالأفاعي

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الهند تحتفل بمهرجان خاص بالأفاعي

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، مقطع فيديو، قالت إنه لمئات الأشخاص الهندوس أثناء مشاركتهم بمهرجان خاص بالأفاعي في الهند يتضمن الرقص مع الأفاعي ووضعها حول رقابهم أثناء مسيرات استعراضية بأماكن عامة.

وحسب الصحيفة، فإن الهنود الهندوس وبلدان آسيوية أخرى، يحتفلون بيوم الأفاعي المقدس، حيث يؤدون خلاله بعض الطقوس الدينية وهم يحملونها.

وفي هذا الإطار، فإن مهرجان الأفاعي هذا يطلق عليه "ناجا نانشامي" ويعد عيدا خاصا لتكريم الأفاعي اعتاد عليه الهندوس منذ مئات السنين يتم الاحتفال به بيوليو وأغسطس كل عام.

جدير بالذكر أن بعض الأهالي يعتقدون أن الأفاعي السامة لا تلدغ إلا الشيطان الحقيقي، لذا يقومون خلال احتفالهم، بالرقص مع الأفاعي، ودق الطبول، حيث يجب أن تكون مع كل مشارك في المهرحان أفعى خاصة به، وبعد الانتهاء من الاحتفال؛ يطلقون جميع الأفاعي إلى الغابة.

المصدر: صدى البلد

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