

اكتشاف معجزة داخل رحم امرأة قبل إزالته| رغم عدم قدرتها على الإنجاب اكتشاف معجزة داخل رحم امرأة قبل إزالته| رغم عدم قدرتها على الإنجاب

رغم تشخيص إصابتها بالانتباذ البطاني الرحمي، واعتقاد الأطباء بأنها لن تكون قادرة على الإنجاب مرة أخرى، حدثت المعجزة لشابة بريطانية، والتي تؤكد بأن هناك أمل دائما.



أمضت شابة بريطانية تدعى «تشيلسي بيدلي» عمرها 23 عامًا من برمنجهام سنوات في ألم لا يطاق، مما دفعها إلى طلب المساعدة الطبية 30 مرة في غضون عامين.



في النهاية تم تشخيص تشيلسي بمتلازمة تكيس المبايض المتعدد (PCOS) وانتباذ بطانة الرحم، وهي حالة تنمو فيها الأنسجة حول الأعضاء التناسلية.

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وأكد لها الأطباء أن فرص حملها "مستحيلة"، مما أدخلها في حالة من الاكتئاب والحزن، لكن رغم ذلك لم يتركها زوجها حتى حدثت المعجزة.معجزة على سرير المستشفىفبينما كانت تنتظر إجراء جراحة منظار لإزالة تكيسات المبيض، تفاجأت البريطانية «تشيلسي» من برمنجهام بأنها حامل في طفل "معجزة".كانت تشيلسي داخل المستشفى تستعد للجراحة عندما طلبت منها الممرضة - كجزء من الروتين العادي لهذا النوع من الإجراءات - إجراء اختبار الحمل.تقول: "لقد كنت متحمسة لإجراء الجراحة والتخلص من الألم، لكنني قلقة للغاية لأن الطبيب أخبرني بأنه قد يتعين عليهم إزالة قناة فالوب".لقد طلبوا مني إجراء اختبار الحمل للتأكد من عدم وجود عائق، لكنني لم أعتقد مطلقًا حتى لمليون عام قادمة أن الاختبار سيظهر إيجابيا ليؤكد أنني حامل بالفعل.وضعت تشيلسي جنينها في يونيو 2021، والذي يبلغ من العمر الآن 5 أسابيع مع زوجها تروي هيموس.