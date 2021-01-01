بعد حادث نجع حمادي.. إيقاف سائق القطار وإجراء تحليل المخدرات له

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حادث نجع حمادي


أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان الجمعة، أن حركة القطارات لم تتأثر بواقعة اصطدام جرار القطار 735/ 3980 ركاب نجع حمادي- سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأوضحت الهيئة أنه لم ينتج عن الواقعة أي إصابات، وأنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري، لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

المصدر: المصري اليوم

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