كورنيش مطروح الجديد بعد افتتاح شواطئه الخلابة.. فيديو



كورنيش مطروح الجديد كورنيش مطروح الجديد

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، رصد جمال وسحر عدد من شواطئ غربي مدينة مرسى مطروح، الواقعة على الكورنيش الجديد، في ظل تزايد إقبال المصطافين وارتفاع نسب الإشغال.







ورصدت عدسة اليوم السابع، الطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، والتي أظهرها وسهل الوصول إليها إنشاء الكورنيش الجديد خلال الفترة الماضية، بطول أكثر من 8 كيلومترات، وبتكلفة أكثر من 120 مليون جنيه، وتجهيزه بالخدمات والمرافق.

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وأصبحت هذه الشواطئ مقصدا لأعداد كبيرة من المواطنين، وخففت الزحام والكثافة بالشواطئ الأخرى.ويضم الكورنيش الجديد، ممشى أهل مصر، وعدد كبير من الشواطئ البكر التي لم تكن مستغلة من قبل، ويبدأ من طريق شاطئ الغرام وكليوباترا شرقاً وحتى شاطئ الأُبيض غرباً.وكانت محافظة مطروح، قد أجرت خلال العامين الماضيين أعمال رفع الكفاءة لمختلف الشواطئ ومن بينها شاطئ كيلو باترا وشاطئ الغرام بالناحية الأخرى لشاطئ مطروح العام، وافتتح أيضًا مشروع ضخم وهو كورنيش غرب مطروح الجديد وهى منطقة كانت غير متصلة بالطرق بتكلفة حوالى 120 مليون جنيه، وبه ممشى أهل مصر ومجموعة من أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.https://web.facebook.com/watch/?v=1516553025357491