أسرار حفظ الطماطم في الثلاجة



حفظ الطماطم في الثلاجة حفظ الطماطم في الثلاجة

طريقة حفظ الطماطم في الثلاجة من الأشياء المهمة بالنسبة لربة المنزل، ويمكنك الحصول على الطماطم على مدار العام، ولكن الصيف هو الوقت الذي تتألق فيه الطماطم، فعندما تشتري أكثر مما يمكنك تناوله مرة واحدة، فقد تواجهين مشكلة في التخزين.



نوضح لك طريقة حفظ الطماطم بالطريقة الصحيحة، كما سنقدم لك نصائح بأكثر من طريقة وطرق لاستخدامها.



حفظ الطماطم في الثلاجة بطريقة صحيحة

قد تحتاج بعض الخطوات في حفظ الطماطم في الثلاجة بطريقة صحيحة، امسحي أي أوساخ بمنشفة ورقية.

قد يعجبك أيضا...

ضعي الطماطم مقلوبة على طبق منفصلة، عن الفواكه والخضروات الأخرى.يُحفظ في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة تصل إلى خمسة أيام.كما يجب أن تحفظ الطماطم بدون غسلها، لأن أي رطوبة على الطماطم الناضجة يمكن أن تسبب التعفن.إذا كنت ترغبين في غسلها بالماء، يمكنك فعل ذلك قبل استخدامها مباشرة.يجب أن توضع الطماطم عند تخزينها بوضعية معينة، من خلال وضع أقوى جزء منها وأقل عرضة للكدمات لإبقائها طازجة، لا تدعهيا تقترب كثيرًا من الفواكه والخضروات الأخرى، والتي قد ينبعث منها غاز الإيثيلين الذي يسرع عملية النضج.طريقة حفظ الطماطم في الثلاجة:حتى تبقى الطماطم لفترة طويلة، عند شرائك لها قومي باختيار حبات الطماطم الطازجة والقوية.اغسلي الطماطم جيداً بالماء، ثم ضعيها في مصفاة حتى تجف تماماً من ماء الغسل.بإمكانك تجفيف حبات الطماطم بقطعة من القماش النظيف حتى تتأكدي من أنها جفت بشكل تام.ضعي الطماطم المجففة على قطعة قماش ولفيها جيداً ثم ضعيها في وعاء محكم الإغلاق واحتفظي بها في الثلاجة لمدة أسبوع تقريباً.طريقة الحفظ في الفريزر:اغسلي حبات الطماطم الطازجة جيداً.ضعيها في مصفاة حتى تجف كلياً، أو تجفيفها باستخدام قطعة من القماش الناشف والنظيف.قطعي حبات الطماطم إلى قطع متوسطة أو كبيرة الحجم بحسب استخدامك لها.ضعي الطماطم المقطعة في أكياس التفريز الخاصة.احتفظي بالأكياس في الفريزر لمدة 6 أشهر.كيف تحفظي الطماطم في الثلاجةيؤدي تخزين الطماطم في الثلاجة إلى إطالة عمرها، ولذلك نعرض لكي كيف تحفظي الطماطم في الثلاجة، ويمكن ملاحظة الاختلاف في النكهة والملمس بين الطماطم المبردة والأخرى المخزنة في درجة حرارة الغرفة.تصبح الطماطم المخزنة في الثلاجة خفيفة وباهتة، مما يؤدي إلى التخلص من تجربة الطماطم الكاملة والعصرية واللذيذة فقط عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة، إذا اخترت تبريد الطماطم الناضجة في الثلاجة:إذا كنت تخططي لتناول الطماطم المبردة نيئة، اتركها تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تقديمها لتجربة أفضل النكهات يعد طهي الطماطم المبردة أفضل طريقة لإخفاء أي تغييرات في النكهة أو القوام.اما عن كيفية تجميد الطماطم الطازجةسواء كنت تعمل مع طماطم كرزية أو طماطم موروثة ، فإن تجميد الطماطم أمر سهل، اغسل الطماطم وجففها جيدًا.إذا كنت تعاني من أزمة زمنية ، فيمكنك وضع الطماطم الكاملة في وعاء محكم الغلق وتخزينها في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.إذا كان لديك متسع من الوقت ، يمكنك تحضير الطماطم لتسهيل استخدامها للطهي لاحقًا قم بإزالة القشرة (يمكنك سلقها لتفكيك القشرة لتسهيل هذه العملية) ، ثم قم بتقطيعها إلى النصف وإزالة البذور.في حين أن الطماطم المجمدة لن تكون هي نفسها كما الطازجة والطماطم المجمدة ممتازة ل الطماطم والصلصات والشوربات. إن تحضيرها عن طريق إزالة القشرة والبذور يسهل انتزاعها واستخدامها من الفريزر عند الحاجة دون الحاجة إلى عمل تحضيري إضافي.يوضح عالم الغذاء هارولد ماكجي أن الطماطم الناضجة "حساسة بشكل خاص للتبريد في درجات حرارة أقل من 55 درجة فهرنهايتمن الأفضل تخزين الطماطم الناضجة في حوالي 55 درجة فهرنهايت، عند درجة الحرارة هذه، ستبقى الطماطم الناضجة في حالة ركود ، ولن تنضج أو تتضرر بسبب البرد.تقول الشيف سالي فؤاد، عن طريقة حفظ الطماطم في الثلاجة، إنها من الخضروات الحساسة بشكل كبير. ويشرح بعض الخبراء أن وضعها في الثلاجة سيؤدي إلى:الأغشية داخل جدرانها ما يؤدي إلى فقدان نكهتها وظهور قوام شاحب متفتت.ـ لذلك فالمكان الأفضل لتخزين الطماطم، عند الضرورة، على طاولة المطبخ أو في سلة بدرجة حرارة الغرفة، حيث ستستمر بالنضوج والمحافظة على نكهتها لعدة أيام بعد وضعها في الثلاجة.ـ إذا كنت ممن يفضلون الحفاظ على الطمتطم طازجة في الثلاجة يفضل تركهم ليوم، كامل بدرجة حرارة الغرفة قبل تناولها. حيث أن بعض الأنزيمات ستعاود فاعليتها وتعزز النكهة لتعود.وينصح بعدم وضع الطماطم في الثلاجة، فتعرض الطماطم للبرودة يؤدي إلى تغير طعمها، لهذا ننصحك بشراء كمية تكفي احتياجات ثلاثة أيام، حتى لا تقومي بتخزينها في الثلاجة، ويتم وضع الطماطم بعيدا عن الضوء المباشر للشمس في وعاء جاف.