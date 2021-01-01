احترس .. أنواع من الأصدقاء يجب تجنبهم
يحتفي العالم اليوم في الـ 30 من يوليو ب اليوم العالمي للصداقة، والذي يؤكد على ضرورة اختيار الصديق الذي يبعث الإحساس بالأمل والتفاؤل بشكل عام، وبدلاً من التركيز على تكوين أكبر عدد ممكن من الأصدقاء ، نحتاج إلى التأكد من أصدقاؤنا الحاليين، هل هم من النوع الأول الذي يرفعنا أم الآخر الذي يبقينا محبطين؟
ولذلك يجب نتجنب هؤلاء الأصدقاء في حياتنا..
1_ الصديق الذي يشكو دائما
وفقًا لعلماء النفس ، سنبدأ لا شعوريًا في تقليد تعابير الوجه، والموقف، وحتى نبرة صوت أولئك الذين نقضي معهم الكثير من الوقت، لذا إذا كان لديك صديق ينشر الطاق السلبية باستمرار من خلال الشكوى فيجب تجنبه.
2_ الصديق الذي لا يحترم قيمك الأساسية
لا يحتاج الأصدقاء إلى الاتفاق مع قيم ومعتقدات بعضهم البعض طوال الوقت، لكن المهم في أي صداقة جيدة هو احترام القيم الأساسية لبعضنا البعض.
3_ الصديق الذي يجب أن يكون أفضل منك في كل شيء
يمكن أن يصبح هذا النوع من المواقف سامًا تمامًا وينتج عنه صراعات وجرح المشاعر بين الأصدقاء.
لذا ما لم يتمكن الصديق شديد التنافسية في حياتك بطريقة ما من تغيير طريقة تفكيره ، فمن الأفضل لك أن تحد من التواصل معه.
الصديق هو الشخص الذي يمكن أن يكون مشجعًا لنا ، وليس شخصًا سوف يزعجنا او يقدم لنا الطاقة السلبية.
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