يعد البرجر من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يفضلها جميع الأشخاص حول العالم حتى الأطفال الصغار، ويمكن تقديم البرجر مع الحشوات المختلفة والمميزة، كما تفضل العديد من الأمهات إعداد وصفات البرجر المختلفة في المنزل لضمان سلامة الطعام لأسرتها.
وإليكم أسهل الطرق والوصفات لعمل البرجر في المنزل…
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التعليقات على زي المطاعم.. طريقة عمل البرجر بخطوات سهلة
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