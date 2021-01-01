زي المطاعم.. طريقة عمل البرجر بخطوات سهلة



طريقة عمل البرجر طريقة عمل البرجر

يعد البرجر من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يفضلها جميع الأشخاص حول العالم حتى الأطفال الصغار، ويمكن تقديم البرجر مع الحشوات المختلفة والمميزة، كما تفضل العديد من الأمهات إعداد وصفات البرجر المختلفة في المنزل لضمان سلامة الطعام لأسرتها.



وإليكم أسهل الطرق والوصفات لعمل البرجر في المنزل…





قد يعجبك أيضا...

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البرجر في المنزلطريقة عمل البرجر فى البيت بشكل مضمونمقادير البرجر المحشولحم مفروم قليل الدسمبيضبقسماط حسب الاحتياجثلث كوب صويا صوصبودرة بصلقرفةبهاراتملحفلفل أسودزيت ذرةجبنة جودةطريقة تحضير البرجر المحشو* اخلطي اللحمة المفرومة مع البيض وبودرة البصل والبهارات والقرفة والصويا صوص وملح وفلفل* ضيفي القليل من البقسماط واخلطي* احشي الخليط بالجبنة وشكبيه شكل البرجر* اشويه على الجريل في القليل من الزيت وقدميه