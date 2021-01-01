زي المطاعم.. طريقة عمل البرجر بخطوات سهلة

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طريقة عمل البرجر

يعد البرجر من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يفضلها جميع الأشخاص حول العالم حتى الأطفال الصغار، ويمكن تقديم البرجر مع الحشوات المختلفة والمميزة، كما تفضل العديد من الأمهات إعداد وصفات البرجر المختلفة في المنزل لضمان سلامة الطعام لأسرتها.

وإليكم أسهل الطرق والوصفات لعمل البرجر في المنزل…

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البرجر في المنزل
طريقة عمل البرجر فى البيت بشكل مضمون



مقادير البرجر المحشو
لحم مفروم قليل الدسم

بيض
بقسماط حسب الاحتياج

ثلث كوب صويا صوص

بودرة بصل

قرفة

بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت ذرة

جبنة جودة

طريقة تحضير البرجر المحشو
* اخلطي اللحمة المفرومة مع البيض وبودرة البصل والبهارات والقرفة والصويا صوص وملح وفلفل

* ضيفي القليل من البقسماط واخلطي

* احشي الخليط بالجبنة وشكبيه شكل البرجر

* اشويه على الجريل في القليل من الزيت وقدميه

المصدر: elbalad

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