فوائد تناول أوراق الموز المغلي



أوراق الموز المغلي أوراق الموز المغلي

أوراق الموز هي جزء من شجرة الموز وتعتبر مغذية وصحية مثل ثمار الموز، تتوفر أوراق الموز بسهولة في العديد من الأماكن والبلدان المختلفة، وتستخدم بطرق متعددة ، من علاج بعض الأمراض إلى استخدامها في الطهي ..



وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليك بعض الفوائد والاستخدامات لـ أوراق الموز..





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لاترميها بعد اليوم .. فوائد صحية غير متوقعة لقشر الموزلشباب دائم وبشرة متألقة.. جربي ماسك الموز1. علاج نزلات البرد والانفلونزاتعد نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، أظهرت دراسة أن الأعشاب الطبية ، وأوراق مثل أوراق الموز يمكن استخدامها كعلاج عشبي ضد مثل هذه الأمراض، تحتوي أوراق الموز على مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في علاج هذه الحالات البسيطة بطريقة العلاج الذاتي.2. تقليل الحمىتحدثت دراسة عن التأثير النافع لجميع أجزاء الموز ضد الحمى ، بما في ذلك أوراقه قد تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز في منع أو علاج حالات مثل الحمى بسبب آثارها الخافضة للحرارة ومضادات الميكروبات والالتهابات، يعتبر شرب مغلي مصنوع من أوراق الموز معززًا للصحة.3. بديل لتضميد الجروحوفقًا لدراسة ، تُعد أوراق الموز ضمادات رخيصة وفعالة للجروح في العديد من البلدان النامية نظرًا لتميزها ورخص ثمنها وخصائصها المتاحة بسهولة، تتساوى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات لأوراق الموز مع تلك الموجودة في ضمادات الفازلين ، وبالتالي يمكن أن تساعد في علاج أو ملء الجرح في وقت أقصر.4. تقوية جهاز المناعةوجدت دراسة أن الليكتين ، وهو نوع من البروتين ، موجود بكثرة في أوراق الموز مع اللب، يتمتع الليكتين بخصائص مناعية قوية قد تساعد في زيادة عدد الخلايا التائية في الجسم، تعد الخلايا التائية جزءًا من الخلايا المناعية التي تساعد في اكتشاف وتحديد مسببات الأمراض في الجسم وإرسال إشارات إلى الخلايا البائية لتدميرها.