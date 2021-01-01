

فوائد لن تصدقها للعنب فوائد لن تصدقها للعنب

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأكدت به على أهمية تناول العنب وفوائده على الصحة



يمتلك العنب عناصر غذائية عديدة مفيدة للصحة فى مقدتها فيتامين C و K والكربوهيدرات والبروتين: 1.1 و الألياف: 1.4 جرام، والثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز.





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مجدى بدران يدعو لاستثمار القراءة للوقاية من الزهايمربأسهل الخطوات.. طريقة عمل محشي ورق العنبومن أبرز فوائد العنب على الصحةالعنب مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو بدوره يساعد على توازن السوائل في الجسم.يمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع.وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.يحتوي العنب على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة ، بما في ذلك C و K.يحتوي العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة التي قد تحمي من الحالات الصحية المزمنة ، مثل السرطان وأمراض القلب.كما وجد ان العنب يساهم في الحفاظ على صحة العين، يحتوي العنب على العديد من المركبات ، مثل ريسفيراترول ولوتين وزياكسانثين ، التي قد تحمي من أمراض العين الشائعة ، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء.يساهم في خفض الكوليسترول السيء و يحسن الذاكرة والمزاج.